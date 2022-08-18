نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لصبغة تدوم طويلاً.. اصبغي حواجبك طبيعياً باللون البني الجذاب بدون مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني، أصبح تلوين الحواجب وتحديدها موضة لمنح الوجه المظهر الرائع والجذاب، لذلك تحرص العديد من الفتيات والسيدات القيام بعمل تاتو ولكن مع كثرة استخدامه تعرض شعيرات الحواجب للتساقط وحدوث فراغات بشكل كبير، علاوة على ذلك تتعرض معظمهن للتحسس بسبب المواد الكيميائية المضافة عليه، لذلك تحرصن العديد منهن للجوء إلى المواد الطبيعية التي تمنحهن لون طبيعي يدوم لفترة طويلة دون أن تسبب لهن أي مشكلة وبمكونات بسيطة غير مكلفة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني

يمكنك صبغ الحواجب طبيعياً في المنزل باللون البني الجذاب بمكونات بسيطة، حيث هناك عدة مواد طبيعية مثل القهوة والكاكاو تساعدان على صبغ الشعر والحواجب باللون البني، فتمنح الحواجب اللون البني السحري وتظهر الوجه بشكل ملفت للغاية وبشكل طبيعي، بدون أي مواد كيميائية وبعيداً عن الذهاب لصالون التجميل وصرف مبالغ باهظة على الكوافيرات، والتي تكون كالآتي:

يتم إحضار ملعقة من القهوة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

القليل من العسل.

مقدار القليل من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من القهوة والكاكاو وكذلك زيت جوز الهند.

ثم يتم تقليب الخليط جيداً ثم يتم إضافة العسل للحصول على خليط متماسك قليلاً.

قومي بتحديد الحواجب وتوزيع الخليط عليهم للحصول على لون رائع وجذاب.

صبغ الحواجب باللون البني الداكن

يمكنك الحصول على لون غامق باللون البني بمكونات بسيطة من مطبخك والتي تكون كالآتي:

مقدار ملعقة من الكاكاو.

القليل من قرص الفحم المطحون.

كبسولة من فيتامين ه.

القليل من جيل الصبار.

طريقة التحضير:

يتم إحضار وعاء وإضافة كافة المكونات وتقليبهم جيداً للحصول على خليط متجانس.

قومي بتحديد الحواجب ثم توزيع الخليط عليهم بشكل كامل وترك الخليط مدة لا تقل عن نصف ساعة.

تكرر الوصفة للحصول على لون بني داكن كما يمكنك الاحتفاظ بباقي الخليط في الثلاجة.

في الختام فقد تعرفنا على صبغ الحواجب بالمنزل وتعرفنا على مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها في المنزل للحصول على اللون المطلوب سواء بني فاتح أو بني غامق بشكل آمن تماماً.