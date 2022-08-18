نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة السبع ملاعق الهشة والسريعة بالشيكولاته بمكونات من مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة السبع ملاعق التي يعشقها الكبار والصغار، وتعتبر هذه الكيكة من أكثر أنواع الحلويات السهلة والبسيطة التي لم تستغرق وقتاً طويلاً في تحضيرها، بالإضافة إلى أنها من الحلويات التي تتميز بالطعم الشهي والمذاق الرائع، ومن المعروف أن هناك طرق كثيرة للكيكة، إلا أن هذه الطريقة من الطرق الرائعة التي تنجح مع الجميع وتحصلي على كيكة مثل الجاهزة، فيمكن تحضير بمختلف الأطعمة فهناك كيك بالبرتقال، كيك بالحليب، كيك بالشيكولاته، الكيك التايجر، وجميع النكهات الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم المكونات والطريقة بالتفصيل.

كيكة السبع ملاعق

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل كيكة السبع ملاعق الهشه لتحضيرها بالمنزل بأسرع وقت ممكن، وتقديمها بالحفلات والمناسبات وأعياد الميلاد، ويمكن معرفة الطريقة من خلال الآتي:

المكونات

5 ملاعق كبيرة من الدقيق.

7 ملاعق كبيرة من السكر.

مقدار 7 ملاعق كبيرة من اللبن.

7 ملاعق ك من الزبدة أو السمنة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

3 بيضات.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار 1 ملعقة ص من الفانيليا.

½ كوب من صوص الشيكولاتة.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير كيكة السبع ملاعق في الخطوات التالية: