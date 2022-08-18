طريقة عمل كيكة السبع ملاعق الهشة والسريعة بالشيكولاته بمكونات من مطبخك

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عمر شويل - جدة كيكة السبع ملاعق التي يعشقها الكبار والصغار، وتعتبر هذه الكيكة من أكثر أنواع الحلويات السهلة والبسيطة التي لم تستغرق وقتاً طويلاً في تحضيرها، بالإضافة إلى أنها من الحلويات التي تتميز بالطعم الشهي والمذاق الرائع، ومن المعروف أن هناك طرق كثيرة للكيكة، إلا أن هذه الطريقة من الطرق الرائعة التي تنجح مع الجميع وتحصلي على كيكة مثل الجاهزة، فيمكن تحضير بمختلف الأطعمة فهناك كيك بالبرتقال، كيك بالحليب، كيك بالشيكولاته، الكيك التايجر، وجميع النكهات الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم المكونات والطريقة بالتفصيل.
كيكة السبع ملاعق
تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل كيكة السبع ملاعق الهشه لتحضيرها بالمنزل بأسرع وقت ممكن، وتقديمها بالحفلات والمناسبات وأعياد الميلاد، ويمكن معرفة الطريقة من خلال الآتي:
المكونات
- 5 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- 7 ملاعق كبيرة من السكر.
- مقدار 7 ملاعق كبيرة من اللبن.
- 7 ملاعق ك من الزبدة أو السمنة.
- 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- 3 بيضات.
- 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- مقدار 1 ملعقة ص من الفانيليا.
- ½ كوب من صوص الشيكولاتة.
طريقة التحضير
تتمثل طريقة تحضير كيكة السبع ملاعق في الخطوات التالية:
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180.
- نحضر وعاء ونضع به كلاً من الدقيق مع البيكنج بودر بالإضافة إلى الكاكاو الخام ونقلبهم معاً جيداً.
- ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كلاً من السكر مع البيض والفانيليا واللبن والزبدة أو السمن، ونقوم بتشغيله حتى تختلط المكونات جيداً مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق.
- نضيف بعد ذلك المكونات الجافة التي تم خلطها وهي الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر، و نقوم بتشغيل الخلاط حتى يصبح الخليط متجانس.
- نحضر صينية ونضع بها القليل من الزبدة أو السمن، ثم نضع رشه من الدقيق ونوزعها على كافة جوانب الصينية، ثم نضع الخليط.
- ندخل صينية الكيكة الفرن لمدة نصف ساعة أو أكثر أي حتى يتم تسويتها جيداً.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضع عليها صوص الشيكولاتة.
- تقدم باردة على وجبة الإفطار أو العشاء بجانب كوب الحليب أو الشاي وبالهنا والشفا.
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