مثل التاتو خلطة الحناء لصبغ الحواجب طبيعيا وبدون تكاليف

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عمر شويل - جدة الحواجب البنية هي المفضلة لدى كثير من النساء ، فهي تبرز شكل الوجه وشكل الحاجبين ، وتبرز لون العين ، وتجلب اللمعان والنضارة اللازمين للوجه ، لكن بعض النساء يفضلن الحواجب السوداء ، خاصة بالنسبة لهن. الأشخاص ذوو البشرة الداكنة ، وفي كلتا الحالتين يمكن استخدام مسحوق الحناء لتلوين حواجبك بأي لون تريده ، سيداتي ، سنشرح لك كيفية استخدام الحناء في هذا المنشور كيفية صبغ الحواجب. من المعروف أن مسحوق الحنة آمن للاستخدام وقد تم استخدامه في دول حول العالم منذ عقود ، مما يجعله الاختيار الأمثل واستبدال الأصباغ التجارية ، والتي يمكن أن تسبب التهابات وتؤدي إلى تساقط الشعر في بعض الحالات. يمكن استخدام الحناء ، سواء كانت سوداء أو بنية اللون ، على الجلد ، أو شراء الحناء من الصيدلية لصبغ الحواجب ، بعدة أشكال. كيفية صبغ حاجبيك بالحناء تتم من خلال الخطوات التالية: خلطة الحناء لصبغ الحواجب مكونات حنة صبغة الحواجب : طريقة صبغ الحواجب بالحناء ملعقتين من الحناء

نصف ليمونة

اعواد من القطن لرسم الحناء على الحاجب طريقة الاستعمال: امزجي الحناء مع الليمون الي ان يتكون خليط مثل العجين ليسهل رسمه على الحاجب ولا يسيل على العين

ثم احضرى عود القطن الخاص بتنظيف الاذن وارسمي حاجبك به سواء كان رفيع او غليظ ، ثم تترك الحناء حتى تجف وتغسل بالماء وستجدين حاجب مرسوم مثل الصالونات التجميل

لا تتوقعي ثبات لون الحاجب ان يستمر طويلا لانها حناء ، لذا مدة ثبات الحناء هي اسبوعان لذا يمكنك وضع حناء على الحاجب مرة اخرى بكل امان ليس كالصبغة التي تحتوي على مواد كيماوية مضرة للجلد والشعر خلطة القهوة لصبغ الحواجب مكونات صبغ الحواجب بالقهوة : ملعقتان من بقايا شرب القهوة

ملعقتان من زيت جوز الهند

ملعقتان من الكاكاو

ملعقتان من العسل طريقة الاستخدام: اخلطي كلا من القهوة والكاكاو والعسل وزيت جوز الهند مع بعضهم ثم اتركيهم خمس دقايق بااستخدام عود القطن قومي برسم حاجبك جيدا وبحذر حتى تتمكني من الخصول على رسمة لحاجبك مثل المحترفين ، اتركي خليط الصبغة على حاجبك مدة ساعة تقريبا ثم اغسلي حاحبيك ، هذا المزيج يعمل على تغذية شعر الحاجب وتكثيفه على مدار البعيد والاستخدام المستمر .

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