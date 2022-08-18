نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة بخطوة.. تعرفي على روتين العناية بالبشرة للحصول على وجه خالي من التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة روتين للعناية بالبشرة، تهتم كل فتاة ببشرتها وترغب بأن تكون بشرتها صافية ومشرقة دائماً، ومن المتعارف عليه أن الوجه يتعرض باستمرار إلى عوامل كثيرة تجعله عرضة للجفاف و الحبوب والاسمرار مما تجعل الفتيات يفقدون الثقة بأنفسهم ويعانون من الإحراج دائماً مما يجعلهم يستخدمون مستحضرات التجميل بصفة مستمرة، وهذا الأمر يؤثر على بشرتهم ويؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة والكثير من المشاكل الأخرى، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا اليوم روتين سهل للعناية بالبشرة.

روتين للعناية بالبشرة

يمكنك اتباع روتين للعناية بالبشرة للتخلص من الشوائب والمشاكل التي تعاني منها كافة الفتيات، لذلك ينبغي اتباع الخطوات التالية بعناية:

غسول الوجه

ينبغي استخدام غسول الوجه المناسب إلى نوع بشرتك، وذلك من خلال استخدامه يومياً في الصباح والمساء من أجل التخلص من الأوساخ التي تتراكم على الوجه، بالإضافة إلى التخلص من طبقة الجلد الميت والدهون التي تفرزها البشرة.

رطبي الوجه

تعد هذه الخطوة من أهم الخطوات التي تعمل على تأخير التجاعيد، بالإضافة إلى جعل البشرة ذات ملمس ناعم وغير جاف، لذلك يجب اختيار نوع مرطب مناسب إلى سنك ونوع بشرتك واستخدامه يومياً.

استخدام واقي الشمس

من المهم استخدام واقي الشمس مناسب عند الخروج من المنزل خاصة في فصل الصيف، من أجل الحفاظ على بشرتك وعدم اسمرارها وظهور التصبغات، وظهور أيضاً التجاعيد بشكل مبكر.

إزالة المكياج قبل النوم

ينبغي إزالة المكياج قبل النوم باستخدام المناديل المخصصة البشرة أو من خلال الغسول الوجه، وترطيب البشرة قبل النوم للحفاظ على رطوبتها.

تقشير الوجه

تعتبر هذه الخطوة من الخطوات المهمة التي يجب تفعليها باستمرار، وذلك من خلال استخدام غسول مقشر مناسب إلى البشرة واستخدامه مرة إلى مرتين في الأسبوع، وهذا المقشر يساعد على التخلص من الجلد الميت وإظهار نضارة البشرة وجعلها بيضاء صافية تماماً.

الترطيب الليلي

هذه الخطوة تساعد على ترطيب وتنعيم البشرة، وسوف تجدين بشرتك في الصباح ناعمة ومشرقة أكثر من قبل.

وبذلك نكون قدمنا لكم روتين للعناية بالبشرة بطريقة سهلة وبسيطة للحصول على بشرة نضرة وناعمة ومشرقة باستمرار.