كريم ازالة اثار الحبوب من الوجه بسرعة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات نهائيا من أول استعمال

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عمر شويل - جدة كريم ازالة اثار الحبوب من الوجه بسرعة، من أكثر ما يزعج المرأة هو ظهور الحبوب بوجهها، بما يعرضها للإحراج أمام الآخرين، ويشعرها بانعدام الثقة في نفسها، كما أن علاجها بالطرق المختلفة لا يشترط اختفاء آثارها بشكل كامل، بما يزيد من حجم المشكلة، لذلك ظهرت الكثير من الوصفات والطرق التي تساعد على علاج الحبوب والندبات والبثور، والتخلص من آثارها بشكل نهائي، من خلال الاستعانة ببعض المكونات والعناصر الطبيعية، التي تعمل على تغذية البشرة ومنحها الحيوية والنضارة المطلوبة. كريم ازالة اثار الحبوب من الوجه بسرعة المكونات ملعقة واحدة من العسل (حسب حجم الحبوب التي تعاني منها).

إن العسل يستخدم بدوره في علاج الحبوب وآثارها، فضلاً عن فعاليته في علاج الالتهابات التي تعاني منها البشرة وتخفيف الاحمرار. طريقة التحضير قومي بتوزيع كمية العسل على الحبوب بشكل مباشر.

اتركي ماسك العسل على بشرتك طوال فترة الليل.

اغسلي بشرتك في الصباح الباكر بالماء الفاتر. وصفة زيت جوز الهند لازالة اثار الحبوب من الوجه بسرعة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة التحضير نقوم بتسخين زيت جوز الهند من خلال وضعه في حمام مائي، حتى يذوب تماماً.

نضيف ماء الورد إلى زيت جوز الهند، ونمزجهما جيداً إلى أن يتكون خليط متجانس القوام.

طبقي الخليط الناتج على بشرتك، مع تدليكها لبضع دقائق.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة 10 دقائق.

وأخيراً اشطفي بشرتك بالماء الفاتر ثم الماء البارد (لإغلاق مسامات البشرة).

كرري تلك الوصفات المذكورة أعلاه مرة واحدة كل يوم، لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة بشكل فوري. وصفة نبات الصبار لازالة اثار الحبوب من الوجه 3 ورقات من نبات الصبار. طريقة التحضير قومي بإفراغ أو استخراج المادة الهلامية من نبات الصبار، وضعيها في وعاء مناسب الحجم.

ابدئي بتوزيع جل الصبار الناتج على أماكن ظهور الحبوب والبثور.

اغسلي بشرة وجهك جيداً بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك، ثم دلكي بشرتك بجل الصبار لبضع دقائق حتى تتشربه البشرة تماماً.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تماماً.

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