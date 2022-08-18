نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم ياباني لتبييض البشرة السمراء وإزالة البقع والتصبغات نهائيا من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم ياباني لتبييض البشرة السمراء، تعرف اليابانيات بصفاء بشرتهن ونقائها، فهي تشبه بشرة الأطفال بشكل كبير من نعومة الملمس، إلى جانب خلوها من أي عيوب أو تصبغات، لذلك حرصنا سيدتي من خلال تلك المقالة أن نستعرض لك بعض الوصفات اليابانية الخاصة بتفتيح البشرة، وتوحيد لونها، وعلاج أي بقع داكنة أو تضبغات: كريم ياباني لتبييض البشرة السمراء المكونات 3 ملاعق كبيرة من الأرز.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير قومي بإضافة مقدار الأرز إلى كمية مناسبة من الماء في إناء على نار متوسطة.

انتظري حتى يستوي الأرز تماماً (ربع ساعة).

ثم قومي بتصفية الأرز من الماء، واتركيه ليبرد ويصبح بدرجة حرارة الغرفة.

قومي بتدفئة الحليب قليلاً من خلال وضعه على النار لبعض الوقت.

أضيفي الحليب الدافئ والعسل إلى الأرز المسلوق، واخلطي جميع المكونات معاً، حتى تحصلي على كريم متجانس القوام.

طبقي الكريم الناتج على بشرتك المغسولة.

اتركي الكريم على شعرك ثم غطيه ببونيه الاستحمام، واتركيه حتى يجف تماماً على شعرك.

قومي بإزالة الكريم بماء الأرز الذي حصلت عليه أثناء سلق الأرز.

اشطفي بشرتك بالماء البارد لإغلاق مسامات بشرتك.

احرصي على تكرار تلك الوصفة من (2-3 مرات) أسبوعياً حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة الأرز لتبييض البشرة السمراء كوب من الأرز.

3 أكواب من الماء. طريقة التحضير قومي بإضافة كمية الأرز إلى مقدار الماء في إناء مناسب الحجم.

ضعي الخليط على النار، وانتظري حتى يصل لدرجة الغليان.

ارفعي الخليط من على النار، ثم اتركيه حتى يبرد تماماً.

استخدمي الخليط الناتج كتونر على بشرتك، من خلال غسل بشرتك جيداً بالماء والغسول المناسب، ثم ضعي خليط الأرز على بشرتك.

مرري قطعة من القطن المبللة بخليط الأرز الناتج على بشرتك مرة صباحاً، ومرة مساءاً كل يوم، واتركيه حتى يجف. وصفة الشاي وماء الورد لتفتيح الاماكن الغامقة كيس من الشاي المستعمل.

ربع ملعقة من السكر.

بضع قطرات من ماء الورد. طريقة التحضير قومي بإفراغ كيس الشاي في وعاء مناسب الحجم.

أضيفي السكر وماء الورد إلى الشاي، مع التقليب المستمر، حتى يتكون ماسك متجانس القوام.

افردي الخليط على بشرتك، مع فركها والضغط عليها لبضع دقائق.

ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر أو البارد.

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