نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحلاوة الطحينية فى البيت بمقادير بسيطة وسهلة مثل المصانع بقوامها المظبوط في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت، تحرص جميع الأمهات والسيدات على تقديم المقبلات والأطعمة المفيدة التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة لتفيد جسم أفراد أسرتها وتمدها بالطاقة والحيوية والنشاط ومن أطعم وأحلى هذه الأطعمة هي الحلاوة الطحينية وهذا لأن جميع مكونات تحضيرها مفيدة جداً وبالأخص السمسم، لذلك تحرص الأمهات على تواجدها في المنزل بشكل دائم لتقديمها على الإفطار والعشاء، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل بطريقة موفره جدا ومضمونه وصحيه لن تكلفك الكثير أو مكونات صعبة، كما أن شرائها من الخارج أصبح مكلف الثمن جداً وأصبح سعرها باهظ الثمن و مكلف على الأسرة، كما أن الامهات تفضل تحضير كل الأطعمة التي تتناولها أفراد أسرتها بيدها والابتعاد عن المواد المصنعة التي يضاف إليها مواد حافظة، هناك أكثر مه طريقة لتحضير الحلاوة الطحينية لكن هذه الطريقة سهلة وسريعة واقتصادية.

مقادير الحلاوة الطحينية

يبحث عدد كبير جداً من السيدات وربات البيوت عن طريقة تحضير الحلاوة الطحينية من المنزل وهذا بعد أن أصبح شرائها من الخارج مكلف الثمن جداً، لذلك بدأت الامهات بالبحث عن طريقتها من المنزل، فهي من المقبلات الاساسية على مائدة الافطار والعشاء، كما أنها من الأشياء الخفيفة واللذيذة التي يمكن أضافتها في السندوتشات، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها، المكونات هي:

نصف كوب طحينه.

ربع معلقة صغيرة ماء ورد.

نصف كوب سكر مطحون.

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب لبن بودر.

فول سوداني مجروش أو مكسرات مجروشة.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في البيت

الحلاوة الطحينية من المقبلات الأساسية التي لابد من تواجدها في جميع المنازل بشكل دائم وبالأخص الأسر التي يتواحد بها أطفال وكبار السن وهذا لأنها مفيدة جداً للجسم تعطي له طاقة وحيوية ونشاط، ويوجد منها الكثير من النكهات بالشوكولاتة وبالبندق والفانيليا وغيرها، ولكننا سنقدم لكم الطريقة الأصلية مثل المصانع بقوامها المظبوط وهي: