نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشباب دائم.. الفازلين للقضاء على الشيب واقضى على الشعر الأبيض نهائيا بدون صبغة او مواد خطيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفازلين للقضاء على الشيب هو إحدى العناوين التي تصدرت مواقع البحث خلال الآونة الأخيرة حيث يعاني الكثيرون من هذه المشكلة المزعجة التي تسبب الحرج ولحسن الحظ هناك بعض العناصر التي يمكن استخدامها في القضاء على هذه المشكلة دون الحاجة إلى اللجوء إلى صبغات الشعر الكيميائية التي تدمر بصيلات الشعر وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

الفازلين للقضاء على الشيب

لا يقتصر استخدام الفازلين على ترطيب البشرة بل يعد الفازلين من أكثر المنتجات التي أثبتت كفاءتها في التخلص من مشكلة الشيب نهائيًا دون وقوع أي ضرر على الشعر، تعددت الوصفات الطبيعية التي يمكن تطبيقها باستخدام الفازلين.

وصفة الفازلين والصبار

تحقق هذه الوصفة نتائج مذهلة في التخلص من مشكلة الشيب بشكل نهائي وذلك عن طريق إتباع التالي:

المكونات

ملعقة من الفازلين.

مقدار ملعقة واحدة من هلام الصبار.

قطرات من زيت فيتامين E.

قبعة استحمام.

الطريقة

في البداية يفضل وضع المكونات السابقة في وعاء عميق ومن ثم إذابتها في حمام مائي ساخن.

بعد ذلك نخلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتداخل المكونات تمامًا.

ثم نوزع الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس جيدًا لتنشيط الدورة الدموية.

بعد ذلك للحصول على النتيجة المرجوة يفضل تطبيق هذه الوصفة ليلًا

مع ضرورة وضع قبعة الاستحمام.

بعد ذلك يتم غسل الشعر في الصباح بالطريقة المعتادة وستلاحظ الفرق من أول استعمال.

وصفة الفازلين والشاي

أشاد الكثيرون بفعالية هذه الوصفة باعتبارها حل سحري للقضاء على مشكلة الشيب تمامًا وذلك باتباع التالي:

المكونات

ملعقة من الفازلين.

وملعقة كبيرة من الشاي.

مقدار 3 ملاعق من النشا.

¼ ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

5 قطرات من زيت الزيتون.

نقطتان من زيت الخروع.

القليل من الماء.

الطريقة

نضع ملعقة كبيرة من الشاي على ربع كوب من الماء على النار حتى يغلي ويترك جانبًا حتى يبرد.

بعد ذلك يتم وضع مقدار كل من الفازلين والنشا وبيكربونات الصوديوم وزيت الزيتون وزيت الخروع في وعاء بلاستيكي عميق.

ثم يتم خلط المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

بعد ذلك نضيف الشاي إلى الخليط السابق وتقلب المكونات جيدًا.

ثم يوزع الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعة كاملة.

بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الدافئ.

في نهاية مقال الفازلين للقضاء على الشيب حيث تم التعرف على العديد من الخلطات الطبيعية التي يمكن إعدادها باستخدام الفازلين والتي حققت نجاحًا باهرًا في التخلص من الشعر الأبيض سواء بعمل خليط الفازلين والصبار أو بتطبيق الفازلين مع الشاي.