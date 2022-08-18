نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التخلص من الجلد الميت في اليدين بمقشر القهوة الرهيب ستنعمي بيدين ناعمتين وأفتح 4 درجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التخلص من الجلد الميت في اليدين، تعتبر اليدين من أكثر الأجزاء في جس الإنسان تعرضًا للاستخدام، فنحن نرى الكثير ن ربات المنازل الذين يقومون بالتنظيف المستمر، كما أنهم يقومون بكافة الأعمال المنزلية بواسطة استخدام أيديهم، مما يجعل أيديهم تتأثر بشكل كبير، وتكون ذات ملمس خشن ويظهر بها العديد من البقع، يعد تعرض اليدين لأشعة الشمس من الأمور التي تؤثر عليها بشكل بالغ، ويكون الحل الوحيد والآمن هنا هو القيام بتقشيرهما.

كيفية التخلص من الجلد الميت في اليدين

يرجع السبب الرئيس في إصابة يدين النساء بكل ما سبق هو أنهم يقومون بفعل الكثير من الأعمال دون أن يقوموا بتغطية أيديهم، المر الذي يساعد على تلف الجلد بطبيعية الحال.

مما يجعل اليدين تتأثر بكل شيء على الإطلاق، فعندما يكون الطق مائل للبرودة، فإنهم سوف يشعرون بألم في أيديهم جراء هذه البرودة، وهذا يحدث أيضًا عند التعرض لأشعة الشمس.

فلا بد من التصدي لكافة الملوثات التي تتعرض لها اليدين وكذلك الكثير من الأوساخ اليومية، واتي تعمل على تلف الجلد بشكل كبير، وتجله جاف إلى أقصى حد ممكن، ويتطلب الأمر حل نهائي لتلك المكلة.

ويكمن الحل هنا إلى القيام بعملية تقشير اليدين بشكل دائم، كما يفضل ارتداء قفاز في اليدين سواء عند القيام ببعض الأعمال المنزلية، أو عند التعرض لأشعة الشمس الحارقة، خاصة في فصل الصيف.

مقشر القهوة لليدين

المكونات

عدد 3 ملاعق طعام كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة طعام واحدة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء فارغ نقوم بوضع كافة المكونات التي لدينا، ثم نقوم بخبط هذه المكونات حتى تمتزج تمامًا ويكون هناك خليط متجانس.

نأخذ هذا الخليط ونقوم بوضعه على اليدين، ثم نقوم بتدليك اليدين بلطف بواسطة هذا الخليط حتى تتشبع اليدين كاملتين بهذا المقشر.

علينا أن نترك هذا المقشر على اليدين لمدة تصلى إلى 10 دقائق فقط، نقوم بعدها بشطف جيد لليدين بواسطة المياه الفاترة.

بعد ذلك علينا أن نقوم بتجفيف أيدينا بكل هدوء، ثم نقوم بتكرار هذا المقشر على اليدين مرة كحد أقصى في الأسبوع الواحد.

في ختام تلك المقال، نتمنى من الله عز وجل أن ينال هذا المقال اعجابكم، حيث أننا قدمنا لكم كافة الجوانب التي تتعلق بعنوانه كيفية التخلص من الجلد الميت في اليدين، كما أننا قدمنا لكم أفضل مقشر لليدين على الاطلاق.