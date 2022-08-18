نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احلي من البيوتي سنتر.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة لعشاق اللون البني الشكولاتة وتغطية مثالية للشيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صبغ الشعر بالقهوة، اللون البني في الشعر من الألوان التي تحب أغلب النساء الحصول عليه، وهذا لأن اللون البني له عدة درجات تتناسب مع جميع الأذواق وكذلك ألوان البشرة، لكن كثرة استخدام الصبغات الكيميائية على الشعر تضعفه وتسبب له الجفاف والتساقط، لذلك نقدم لكم طرق طبيعية لصبغ الشعر باللون البني في المنزل بكل سهولة.

طريقة صبغ الشعر بالقهوة

نحتاج إلى كوب كامل من الاسبريسو البارد وكوبين من بلسم مناسب للشعر وربع كوب من القهوة المطحونة، نخلط جميع المكونات السابقة سويا ثم نوزع الخليط على شعر نظيف من الجذور وحتى الأطراف، ثم نغطي الشعر ونتركه أطول فترة ممكنة، نرش الشعر بالقليل من خل التفاح ونتركه لمدة خمس دقائق ثم نغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر فقط، نكرر هذه الطريقة مرة أخرى أو مرتين بعد مرور ثلاثة أيام للحصول على لون أقوى.

طريقة صبغ الشعر باللون البني باستخدام النسكافيه والباذنجان

نحتاج إلى ربع كوب من النسكافيه البودرة وثلث كوب من خل التفاح وثلث كوب من قشر الباذنجان المجفف والمطحون وربع كوب من الحناء وربع كوب من عصير الليمون، نخلط جميع المكونات السابقة في طبق كبير ما عدا عصير الليمون، نضيف نصف كوب من الماء المغلي بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي، نغطي الخليط ونتركه يتخمر لمدة أربع ساعات، نضيف عصير الليمون ونقلب ثم نوزع الخليط على الشعر ونغطيه ثم نتركه لمدة ثلاث ساعات، نغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر للتخلص من الحناء بشكل كامل، يمكن تكرار هذه الطريقة أكثر من مرة للحصول على اللون المطلوب.

صبغ الشعر باللون البني باستخدام البابونج

نحتاج إلى خمس ملاعق كبيرة من الحناء ونصف كوب من البابونج البودرة وثلث كوب من خل التفاح ونصف كوب من عصير الليمون وكوب من الماء الدافئ، نقوم بخلط جميع المكونات سويا ما عدا عصير الليمون، نترك الخليط يتخمر لمدة أربع ساعات ثم نضيف له عصير الليمون ونعيد الخلط، نوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة خمس ساعات ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر جيدا حتى نتخلص من الحناء بشكل كامل.

لقد ذكرنا لكم طريقة صبغ الشعر باللون البني باستخدام أكثر من وصفة طبيعية بدون استخدام أي مواد كيميائية تضر بالشعر فتبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة لصبغ الشعر بالقهوة لذا يمكنك استعمال أحد الوصفات التي تعمل علي صبغ الشعر باللون البني بوصفات طبيعية وليس لها أي أضرار كيميائية تضر بفروة الشعر