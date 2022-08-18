نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنقلي السمك غلط.. طريقة قلي السمك بالماء بدون ما يشرب نقطة زيت هيبقي مقرمش وطعم ورائحة يجنن في المقال التالي

عمر شويل - جدة قلي السمك بالماء من الأكلات الخفيفة التي يفضل الكثير تناولها هو السمك، حيث يحتوي على نسبة فيتامينات وبروتينات هامة تساهم في بناء جسم صحي، كما أنه مفيد لكبار السن، لأنه يمكن تحضيره بمختلف الأشكال مثل القلي أو الشوي أو السمك في الفرن، ولكن ينصح الأطباء كبار السن تناول الأسماك المشوية بعيداً عن الزيت لتجنب الإصابة بارتفاع في الكوليسترول أو الضغط في الدم مما يسبب الإصابة بأمراض القلب، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة قلي السمك بالماء دون استخدام الزيت نهائيا، فهي طريقة غريبة ولكن صحية وتفيد الجسم، لذا سوف نستعرض لكم طريقة قلي السمك بالماء خلال السطور التالية.

طريقة قلي السمك بالماء

مشكلة كبيرة تواجه معظم الأمهات وخاصة كبار السن عند تحضير السمك، حيث يفضلن تحضير السمك دون استخدام الزيت حفاظاً على صحتهم نتيجة خطورة استخدام الزيت مع كبار السن، وتتمثل مكونات الوصفة في تحضير الآتي.

المكونات

نصف كيلو من السمك المرغوب فيه.

كمون وفلفل أسود.

كزبرة مفرومة.

الملح والكركم.

بصل.

دقيق ونشا.

ماء.

زيت.

عصير ليمون.

طريقة تحضير السمك المقلي بالماء

تتبيلات السمك مهمة وهي التي تعطي للأسماك نكهة مميزة تجعل الجميع يقبل على تناولها، لذلك لابد من توفير المكونات السابقة لتحضير تتبيلة السمك بدقة، ويمكن قلي السمك بالماء دون القلق من النتائج، حيث أنها وصفة مميزة وشهية وتتمثل في إتباع ما يلي.

أولاً نحضر وعاء الخلاط ويتم وضع فيه الكمون والفلفل الأسود والكزبرة والملح والكركم والبصل وعصير الليمون.

يتم ضرب جميع هذه المكونات في الوعاء.

بعدها يتم وضع هذا الخليط في وعاء عميق وغمس السمك في هذا الخليط من الداخل والخارج.

بعدها يتم وضع هذا الخليط في وعاء عميق وغمس السمك في هذا الخليط من الداخل والخارج. نترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة كاملة.

بعد ذلك يتم خلط النشا والدقيق في وعاء ونخرج السمك من الخليط إلى النشا والدقيق.

بعدها يتم وضع السمك في الماء.

بعدها يتم وضع السمك في الماء. ثم نحضر طاسة القلي ونضع فيها كمية من الزيت ونضع الزيت فيها بعد تسخينه.

ثم يتم تقليب السمك حتى تتم عملية التسوية.

كما يساعد الماء على تقليل امتصاص السمك الزيت.

يعشق الكثير منا السمك المقلي كما أن السمك المقلي له الكثير من الفوائد ومن أهم هذه الفوائد أنه يعمل علي الوقاية من أمراض السرطان كما أن تناول السمك يساعدك في الوقاية من مرض السكري كما أنه يساعد الأطفال في الوقاية من الربو كما أنه يعمل علي تعزيز صحة القلب ويقلل من تجلط الدم