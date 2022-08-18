نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض الوجه بسرعة فائقة بالنشا | وصفة مذهلة ستغير بشرتك 180 درجة من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الوجه بسرعة فائقة بالنشا، إن البشرة تتعرض كل يوم للكثير من العوامل التي تجعل البشرة يتغير لونها و يظهر بها بقع داكنة اللون، فهناك العديد من العوامل البيئية التي تقف وراء حدوث ذلك، كما أن التعرض للشمس بشكل مباشر وكذلك الأشعة فوق البنفسجية يؤثر على البشرة بشكل كبير خاصة إذا لم يتم وضع واقي الشمس، ونظرًا لانتشار هذه المشكلة فإن كان هناك حاجة لوجود حل لهذه المشكلة، ويكمن الحل في ماسك النشا الذي سوف نتحدث عنه.

تبييض الوجه بسرعة فائقة بالنشا

ما يجعلنا نجزم بأن النشا أفضل مخلص للبشرة من اللون الداكن، وجعلها فاتحة بشكل كبير، هو أن النشا لها الكثير من الخصائص التي تمكنها من التصدي للكثير من المشاكل.

فنجد أن النشا تعج بالعديد من العناصر المهمة التي تحتاجها البشرة مثل الحديد والبروتينات، كما أن النشا تحتوي على كميات هائلة من الألياف التي تغذي البشرة بشكل كبير.

نجد أن الكالسيوم الذي تحتوي عليه النشا يقوم بعمل عظيم جدًا ألا وهو تجديد كافة خلايا البشرة، مما يساعد على جعل البشرة مشرقة.

يمكن استخدام ماسك النشا لكافة أنواع البشرات، وخاصة البشرة الدهنية وذلك لكون النشا تتمكن من امتصاص كافة الزيوت الزائدة بالبشرة.

تستطيع البشرة أن تحصل على درجات تفتيح عالية بفضل النشا، وذلك لأن النشا بها كمية هائلة من فيتامين a.

المكونات

ملعقة طعام كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير والاستخدام

في إناء فارغ نقوم بوضع كمية النشا التي لدينا، ثم نضيف الزبادي وكذلك العسل، ثم

نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض حتى يمتزجوا تمامًا ويصبح الماسك جاهز للتطبيق.

نقوم في البداية قبل تطبيق الماسك، بشطف الوجه بشكل جيد حتى نتخلص من كافة الشوائب والأوساخ.

بعدها نقوم بتطبيق الماسك على الوجه بشكل كامل، كما يجب أن نتركه لمدة تصل إلى 20 دقيقة فقط.

بعد ذلك نقوم بشطف وجهنا بواسطة الماء الفاتر، وبعدها سوف نلاحظ أن وجهنا قد أصبح صافي تمامًا، بل وأبيض إلى حد كبير.

في نهاية هذا المقال نكون قد استعرضنا لحضراتكم كافة المعلومات التي تمكنكم من القيام بتحضير أفضل ماسك من أجل تبييض الوجه بسرعة فائقة بالنشا، والذي يمكنكم تحضير في المنزل بكل بساطة.