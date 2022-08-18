نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواء كنتي في الساحل الطيب أو الشرير.. كيفية استرجاع لون البشرة الطبيعي بعد المصيف وتفتيحها وتصفيتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية استرجاع لون البشرة الطبيعي بعد المصيف، مع ارتفاع درجة الحرارة يبدأ العديد من الأشخاص في الذهاب إلى المصايف، من أجل الترفيه عن أنفسهم واستنشاق الهواء النقي، والتمتع مياه البحر الغنية بالأمونيا، ولكن على الرغم من كل هذه المميزات ولكن هناك سلبية واحدة تعتبر أكبر مشكلة في المصيف، وهي تعرض الأشخاص لأشعة الشمس، الأمر الذي يجعل البشرة تتحول من لونها الأساسي إلى لون داكن، مما يجعل البشرة تبدو غير طبيعية.

كيفية استرجاع لون البشرة الطبيعي بعد المصيف

إن من أبشع الأشياء التي يتعرض لها الإنسان هو التعرض للأشعة الفوق بنفسجية وأشعة الشمس لوقت طويل ولأيام عديدة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على بشرة كل منا.

حتى عندما نقوم بوضع أوقية الشمس، فإن هذا الواقي لن يستمر طويلًا، كما أن أشعة الشمس ودرجة الحرارة في فصل الصيف تعتبر عالية جدًا فتكون حرارة الشمس محرقة بشكل كبير.

وهنا نجد أن البشرة قد تتأثر بشكل كبير، هذا التأثر ينتج عنه تغير في لون البشرة، فتبدو وكأنها محروقة، وذات اسمرار كبير الأمر الذي يعد مزعج بالنسبة للناس وكذلك الرجال.

ومن أجل ذلك سوف نقدم لكم أفضل طريقة يمكنكم الاعتماد عليها من أجل استرجاع اللون الطبيعي لبشرتكم كما كانت وأفضل.

ماسك النشا وماء الورد

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء نظيف وصغير نقوم بوضع كمية النشا التي لدينا، ثم نضيف ماء الورد،

ونقوم بخلطهما مع بعضهم البعض حتى يمتزجوا بشكل كبير، ويجب أن نحصل في النهاية على خليط كريمي متماسك.

نقوم بفرد هذا الماسك على كافة أنحاء الوجه وكذلك الرقبة، ويجب أن تكون طبقة الماسك على البشرة سميكة، ثم نقوم بترك هذا الماسك لمدة لا تتعدى 20 دقيقة فقط.

بعد أن يمر الوقت المحدد، نقوم بشطف بشرتنا بواسطة المياه الباردة، وعلينا أن نقوم بتكرار هذا الماسك مرتين على الأقل في الأسبوع الواحد.

في ختام تلك المقال، نكون قد استطعنا أن نمنحكم كل المعلومات التي ترتبط بعنوان مقالنا كيفية استرجاع لون البشرة الطبيعي بعد المصيف، والتي سوف تمكنكم من القيام بتحضير أفضل مسك لتفتيح البشر كما كانت.