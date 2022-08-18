نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الحليب الساخن بالمقادير الأصلية وبطريقة هشة وخفيفة ألذ كيكة يومية هتفطري بيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحب أن تجتمع الأسرة وتتناول شئ من الحلويات بجانب كوب الشاى أو كوب الحليب أو كوب الكاكاو لذلك تقدم الأمهات لأفراد عائلتها كيكة الحليب الساخن التى تتكون من البيض والحليب والبيكنج بودر وعصير الليمون والدقيق فعند خلط هذه المقادير ووضعها فى الفرن تعطى كيكة رائعة بطعم جميل وبنكهة وبمذاق شهى ولذيذ، وعند وجود حفلة عيد ميلاد أو أى مناسبة سعيدة فى المنزل تقوم ربة المنزل بعمل الكيك بكل أنواعه وأشكاله بجانب المشروبات الباردة مثل العصائر، وهذه المقادير تعطى كيكة هشة وطرية مثل التى تباع فى محلات الحلويات بالإضافة إلى أنها صحية ومكوناتها مضمونة. مكونات عمل كيكة الحليب الساخن أربعة حبات من البيض

كوب واحد كبير الحجم من الحليب

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

ربع كوب صغير الحجم من زيت الذرة

كوب واحد كبير الحجم من السكر أو أى كمية على حسب الرغبة

ذرة من الملح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل طريقة عمل كيكة الحليب الساخن فى البداية نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به كل المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج باودر والملح والنشا.

وبعد ذلك نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ثم نضع فيه

البيض والحليب وعصير الليمون والفانيليا السائلة وزيت الذرة والسكر والخل ثم يتم تشغيل الخلاط.

حتى يتم خلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خليط كيكة الحليب المتجانسة.

ثم نقوم بصب خليط الكيكة السائلة على الخليط الجاف ثم يتم التقليب بإستخدام مضرب يدوى حتى تتداخل جميع مقادير كيكة الحليب جيدا.

وبعد ذلك نقوم بصب خليط الكيكة فى صينية مناسبة ثم ندخلها فى الفرن فى الرف الأوسط من الفرن ونتركها لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج مع عدم فتح باب الفرن.

وبعد مرور الوقت نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقطع وتقدم فى طبق التقديم، وبهذا تصبح كيكة الحليب الساخن جاهذة بأجمل وأحلى طعم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الحليب الساخن بالمقادير الأصلية وبطريقة هشة وخفيفة ألذ كيكة يومية هتفطري بيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.