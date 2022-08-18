نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة المج السريعة بالمقادير المظبوطة أعمليها في أي وقت بطريقة هشة وبطعم لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت كيكة المج من الطرق السهلة والسريعة التى تقوم بإعدادها الأمهات لأفراد أسرتها، ويمكن أن يقوم الأطفال بإعدادها نظرا لسهولة تحضيرها لأنها لا تحتاج إلى وقت أو جهد ولا تحتاج إلى أوانى كثيرة لتحضيرها، وتحتاج كيكة المج إلى البيض والسكر والحليب والبيكنج بودر والزيت فبعض هذه المكونات متوفرة فى كل مطبخ والبغض الآخر يتوافر فى جميع المحلات بأسعار تناسب جميع الناس، وكيكة المج تتميز بطعم جميل ورائع وبمذاق خطير، ويمكن تناولها فى أى وقت من أوقات اليوم وبين الوجبات، والبعض يفضل تناول كيكة المج فى وجبة الإفطار وأيضا يمكن أن يتم تناولها فى وجبة العشاء بجانب كوب الشاى أو كوب الحليب الساخن. إليكى مكونات عمل كيكة المج السريعة حبة واحدة من البيض

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الذرة

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض والمنخول

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون

رشة صغيرة من الملح

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام طريقة عمل كيكة المج السريعة أولا نحضر وعاء فارغ ونظيف ثم نضع به الدقيق والسكر والبيكنج بودر والكاكاو والملح والفانيليا ويتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات إلى الخليط السابق من البيض والحليب وعصير الليمون وزيت الذرة ثم يتم تقليب هذه المقادير جميعا مع بعضها البعض ويصبح لدينا كيكة المج المتجانسة والمتداخلة.

ثم يتم بعد ذلك سكب هذا الخليط فى مج مناسب. وبعد ذلك ندخل كيكة المج فى الميكرويف ونتركها لمدة دقيقة وثلاثون ثانية، ثم نلاحظ هل تم نضج كيكية المج فإذا لم يتم نضجها من الداخل يتم زيادة ثلاثون ثانية أخرى.

ثم نخرج كيكة المج من الميكرويف، ونتركها جانبا حتى تبرد تماما.

وبهذ تصبح كيكة المج جاهزة لكى تقدميها لأفراد أسرتك بأحلى وأجمل طعم وبنكهة ومذاق رائع وجميل بإستخدام هذه الوصفة الخطيرة، وبألف صحة وهنا لكى ولإفراد عائلتك.

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