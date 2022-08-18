نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة المنزلية السحرية لعلاج تشقق الشفايف وتوريدها وترطيبها وجعلها ناعمة في دقائق معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد الكثير فى المحال التجارية وفى الصيدليات منتجات كثيرة لعلاج تشقق الشفاة مثلا منها منتجات مستوردة تباع بتكلفة عالية جدا ومنها منتجات محلية تباع بأسعار رخيصة لأن يتم الإقتصاد من مكوناتها، وكل هذه المنتجات ليس لها أى تأثير أو مفعول على الشفاة لأنها تصنع من مواد غير طبيعية ومواد كيميائية ضارة تسبب فى زيادة القشور فى الشفايف لذلك سوف نقدم إليكى وصفة طبيعية وأمنه على الشفايف، والتى تتكون من بتلات الورد وزيت اللوز وزيت الزيتون والفازلين والحليب البودرة والعسل الأبيض فهذه الوصفة تنتج لنا أفضل مرطب يمكن أن تستخدميه، وتعطى الوصفة نتائج مذهلة لكل الفتيات والسيدات لأنها تعمل على تقشير الجلد الميت بشكل طبيعى وتعمل على توريد الشفايف، وتشقق الشفايف يتسبب فى الجفاف والنزيف وظهور القشرة والتورم، ومن أسباب تشقق الشفاة عدم تناول الغذاء الصحى المفيد والسليم، وبعض أنواع العلاجات تسبب فى ظهور القشرة، وفصل الشتاء والجو البارد أيضا يتسبب فى تراكم الجلد الميت على الشفايف. مكونات وصفة لعلاج تشقق الشفاة أربعة بتلات من الورد

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت اللوز

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الحليب البودرة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادى طريقة عمل وصفة لعلاج الشفاة أولا نقوم بتحضير إناء ثم نضع به ثلاثة ملاعق كبيرة من الماء مع بتلات الورد، ويتم نقعها لمدة تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاثة ساعات.

وبعد ذلك نقوم بهرس بتلات الورد ثم نقوم بإضافة زيت اللوز وزيت الزيتون والفازلين والحليب البودرة والعسل الأبيض و الزبادى.

ثم يتم مزج جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مرطب طبيعى متجانس ومتداخل.

ثم نقوم بوضع المرطب على الشفايف ثم نتركها لمدة عشرون دقيقة، وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل الشفايف بالماء الفاتر.

ويكرر إستخدام هذا المرطب كل يوم، ولمدة خمسة عشر يوما حتى نتخلص من كل القشور، وبهذا سوف تحصلى على شفاة جميلة وجذابة بإستخدام هذه الوصفة.

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