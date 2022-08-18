نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة السكر والليمون الرهيبة لإزالة أي شعر زائد في الوجه والجسم كله بدون أي ألم نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إستخدامات الوجه متعددة ومنها بعض الإستخدامات التي تعمل على تبييض البشرة وبعض الإستخدامات التي تعمل على تنعيم الوجه والقضاء على حب الشباب والقضاء على الهالات السوداء وغيرها من الإستخدامات الاخرى ولكن توجد هناك العديد من المشكلات المختلفة الاخرى وهذه المشكلات الاخرى تتواجد في معظم العديد من الفتيات وهي الشعر حيث تعتبر تلك المشكلة من المشكلات التي تسبب الضيق للعديد من الفتيات وتجعل ملمس الوجه غير ناعم وعلينا بتجنب إستخدام الإستخدامات الشائعة التي تلجأ إليها العديد من الفتيات مثل إستخدامات الشمع او الفتلة او الليزر حيث تعد تلك الإستخدامات من الاستخدامات التي تسبب تهيج للبشرة وتجعل الوجه بشكل غير طبيعي ومن المحتمل ان تعمل على تقشير البشرة وتتسبب في ظهور حب الشباب، حيث تعتبر وصفة الليمون والسكر من اقوى الوصفات التي تعمل على التخلص من الشعر المتواجد في البشرة حيث تعتبر تلك الوصفة من الوصفات التي تعمل على التخلص من شعر الوجه. مكونات عمل وصفة السكر والليمون لإزالة شعر الوجه خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة عمل وصفة السكر والليمون لإزالة شعر الوجه احضري طبق او وعاء صغير وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من السكر مع إضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها.

بعد تقليب تلك المكونات ببعضها قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب تلك المكونات حتى تتجانس تماما.

بعد إعداد وتجهيز تلك الوصفة قومي بغسل البشرة اولا بالماء البارد حتى تصبح البشرة نظيفة ثم قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على بشرتك بالتساوي واتركيها على بشرتك حتى تجف.

بعد جفاف تلك البشرة قومي بتقشير هذا الماسك السحري وقومي بغسل بشرتك بالماء البارد وإستخدمي ماء الورد بعد ذلك.

وسوف تلاحظين البشرة الناعمة البيضاء مثل الحليب وتحصلين على بشرة ناعمة خالية من الشعر تماما.

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