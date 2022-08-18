نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة اليابانية القنبلة لتفتيح وتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة البقع السمراء في غضون دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل ما يشغل بال أي فتاة أو إمرأة هي أن تتمتع ببشرة بيضاء ويكون ملمسها ناعم وخالية من المشاكل المزعجة حيث أن توجد مشكلات عديدة تتعلق بالبشرة ومن ضمنها هي الهالات السوداء أو إسمرار الوجه أو الرؤوس السوداء، وكذلك مشكلة شعر الوجه والتجاعيد والخطوط الرفيعة ووجود الجلد الميت على الوجه وغير ذلك العديد لذلك تبحث كل فتاة عن الإستخدامات التي تساعد على علاج جميع المشاكل بشكل سريع حتى لا يحدث للوجه أي ضرر، ولكن توجد مشكلة كبيرة ومزعجة وتحلم كل إمرأة أن تتخلص منها وهي مشكلة إسمرار الوجه فلكي نقوم بتبييض البشرة بطريقة سريعة يمكننا أن نستخدم كريمات التفتيح أو الخلطات الطبيعية أو الليزر، فكل هذه الأشياء تساعد على ذلك بالفعل ولكن منها الذي يفيد الوجه ومنها الذي يسبب له ضرر كبير ومن الأشياء المفيدة هي الخلطات الطبيعية أما بالنسبة للأشياء الضارة هي كريمات التفتيح والليزر، لذلك من الأفضل أن نستخدم الخلطات الطبيعية فهي يكون لها القدرة على ذلك فمن الممكن أن نستعمل الخلطة اليابانية فهذه الخلطة تحتوي على مكونات طبيعية. مكونات الخلطة اليابانية لتبييض الوجه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون. طريقة عمل الخلطة اليابانية لتبييض الوجه نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الجلسرين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار ثم نضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ويتم تقليب كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لكي نحصل على خليط متجانس.

ونقوم بوضع هذه الخلطة علي الوجه ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسل البشرة بإستخدام الماء البارد.

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