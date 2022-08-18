نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم القهوة والليمون المنزلي لتبييض وتقشير جسم العروس كله وإزالة الأسمرار والبقع قبل الفرح في المقال التالي

عمر شويل - جدة ليس من الضرورة الذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام الدلكات والأجهزة التي تعمل على تبييض الجسم والحصول عليه ابيض مثل الحليب، حيث تعتبر الغالبية من الفتيات يقومون بالذهاب الى بعض المراكز وإستخدام المستحضرات التجميلية التي تعمل على تبييض الجسم وتجعله مثل الحليب وتعمل على جعله ناعم مثل الحرير ولكن هذه الطرق من الطرق غالية الثمن والتى يلجأ إلى إستخدامها القليل من الناس ويبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على تبييض الجسم وتعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات التي يكون لها القدرة على الحصول على جسم ابيض كالحليب وتعتبر وصفة القهوة والليمون من الوصفات التي تعمل على تبييض الجسم وتجعله ابيض مثل الحليب وناعم وفي خلال شهر واحد فقط على عكس الإستخدامات الاخرى حيث يمكننا إدخال العديد من المكونات الطبيعية الاخرى مع القهوة والليمون. مكونات عمل وصفة القهوة والليمون لتبييض وتقشير الجسم كمية من القهوة مناسبة للجسم.

كمية من عصير الليمون تناسب كمية القهوة التي قومنا بإضافتها.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

خمسة ملاعق كبيرة من السكر. طريقة عمل وصفة القهوة والليمون لتبييض وتقشير الجسم احضري طبق وضعي به كمية من القهوة وضيفي بها خمسة ملاعق كبيرة من السكر وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما.

بعد ذلك قومي بإضافة كمية مناسبة من عصير الليمون وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وخمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد تقليب وإعداد تلك الوصفة السحرية قومي بوضعها على الجسم وعليكي بفرك الجسم جيدا بهذه الوصفة واتركي تلك الوصفة على الجسم لمدة ساعة واحدة.

بعد مرور تلك الوقت قومي بتقشير تلك الوصفة من على الجسم وعليكي بشطف جسمك بالماء البارد حتى يصبح نظيف وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال شهر واحد فقط سوف تحصلين على جسم ابيض وناعم.

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