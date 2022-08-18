نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر بشرة وجسم العروس وجعله كالقشطة بأقوي مقشر منزلي لتقشير الجلد الميت في الوجه والجسم كله في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتنى جميع الفتيات والسيدات بلا إستثناء بجمالهم والظهور بمظهر جذاب وجميل لذلك تبحث على الوصفات التى تساعدها على تبييض وتفتيح الوجه والجسم بشكل طبيعى لذلك سوف نقدم إليكى مقشر طبيعى يتكون من القهوة وزيت الزيتون وعصير الليمون والعسل الأبيض وعصير الخيار فالقهوة من المواد الفعالة التى تخلص الوجه والجسم من كل الجلد الميت وبالتالى تنشط الدورة الدموية، وظهور الوجه أبيض مثل الحليب لأن القهوة تحتوى على مواد فعالة وآمنه تساعد على ذلك الأمر، وتدخل القهوة فى كل الوصفات العلاجية التى تعمل على تفتيح الجلد، وزيت الزيتون أيضا من الزيوت الطبيعية المستخلصة أصلا من ثمرة جوز الهند فيساعد هذا النوع من الزيت على إزالة كل التصبغات وبقع الكلف والنمش. إليكى مكونات مقشر القهوة وزيت الزيتون لتبييض الوجه والجسم خمسة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من نشا الذرة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مطحون الترمس

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح طريقة عمل مقشر القهوة وزيت الزيتون لتبييض الوجه والجسم فى البداية نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به القهوة سريعة الذوبان وزيت الزيتون وعصير الليمون ويتم الخلط الجيد.

وبعد ذلك نضيف على الخليط السابق باقى المكونات من العسل الأبيض وعصير الخيار والنشا و مطحون الترمس والسكر والملح.

ثم يتم تقليب جميع هذه المكونات حتى نحصل على خليط متجانس ومتداخل، ويصبح مقشر القهوة وزيت الزيتون جاهز للإستخدام.

ثم نقوم بوضع هذا المقشر الطبيعي على الوجه والجسم ثم نتركه لمدة لا تقل عن خمسة وأربعون دقيقة.

ثم نقوم بوضع هذا المقشر الطبيعي على الوجه والجسم ثم نتركه لمدة لا تقل عن خمسة وأربعون دقيقة. وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الوجه والجسم والتخلص من آثار مقشر القهوة وزيت الزيتون بالماء البارد، ويكرر إستخدام هذا المقشر ثلاثة مرات فى الأسبوع.

وبعد شهر من إستخدامه سوف نلاحظ بياض الوجه والجسم وظهوره بشكل جذاب وجميل بإستخدام مقشر القهوة وزيت الزيتون الخطير والرائع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر بشرة وجسم العروس وجعله كالقشطة بأقوي مقشر منزلي لتقشير الجلد الميت في الوجه والجسم كله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.