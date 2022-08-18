نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكي جسمك بالنشا والجلسرين لتبييض وتقشير البقع الداكنة والجلد الميت من الجسم بالكامل من أول دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتأكيد لا يوجد أحد من الفتيات أو من السيدات لا يحبون الإهتمام بأنفسهم وببشرتهم إذ أن العناية بالجسم من أولويات كل فتاة تبحث عن الجمال والشكل الجذاب لذلك سوف نقدم إليكى معلومات هامة عن دلكة النشا والجلسرين للجسم، والتى يمكن أن تقومى بصنعها فى المنزل فكل ما عليكى فعله هو أن تأتى ببعض من العناصر الطبيعية التى تتوافر فى جميع المحال التجارية بأسعار بسيطة جدا، وتحتاج هذه الدلكة إلى النشا والجلسرين وماء الورد وزيت بذور الورد وزيت اللوز وعصير الخيار، ومهما كانت الفتيات تعانى من الإسمرار ومن البقع الداكنة ومن التصبغات إلا أن دلكة النشا والجلسرين لها تأثير قوى ورهيب على تفتيح الجسم وترطيبه ويعطيه ملمس ناعم مثل الحرير. إليكى مكونات دلكة النشا والجلسرين للجسم خمسة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ربع كوب صغير الحجم من الجلسرين

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت بذور الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الخيار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الأرز

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مطحون القرنفل طريقة عمل دلكة النشا والجلسرين للجسم فى البداية نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به النشا وماء الورد ثم يتم التقليب، وبعدها مباشرة نضيف الجلسرين ثم يتم المزج جيدا.

وبعد ذلك نضيف باقى المكونات إلى وعاء النشا والجلسرين من بذور الورد وزيت اللوز وعصير الخيار ودقيق الأرز ومطحون القرنفل.

وبعد ذلك نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على دلكة النشا والجلسرين المتجانسة والمتداخلة.

ثم يتم بعد ذلك وضع دلكة النشا والجلسرين فى الجسم ونوزعها جيدا ثم نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تجف.

وبعد مرور الوقت سوف نلاحظ هذه الدلكة أصبحت مشدودة، وبعدها نبدأ بفرك هذه الدلكة جيدا برفق وبحركة دائرية ثم نقوم بتنظيف الجسم بالماء البارد.

وبعد مرور الوقت سوف نلاحظ هذه الدلكة أصبحت مشدودة، وبعدها نبدأ بفرك هذه الدلكة جيدا برفق وبحركة دائرية ثم نقوم بتنظيف الجسم بالماء البارد. ويكرر إستخدام دلكة التشا والجلسرين ثلاثة مرات فى الأسبوع، ولمدة أربعة أسابيع، وبعد ذلك سوف يظهر الجسم أبيض وناعم وخالى من أى بقع داكنة بإستخدام دلكة النشا والجلسرين الرهيبة والسحرية.

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