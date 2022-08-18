بعجينة قطنية وهشة أصنعي الكرواسون بالشوكولاتة على أصوله بطريقة ناجحة 100% وبطعم ألذ من الجاهز

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عمر شويل - جدة ألذ المخبوزات التي يمكننا تناولها مع العديد في اي وقت من الاوقات المختلفة في اليوم هي الكرواسون حيث تستخدم الكثير من البلاد الخارجية الكرواسون في وجبات الإفطار كوجبات رئيسية واساسية حيث تعتبر تلك الوجبة من الوجبات الخفيفة سهلة الهضم والتي يمكننا تناولها مع الشاي او النيسكافيه والحليب ويتعدد الحشو الذي يوجد بداخل الكرواسون وهو ان البعض من المحلات تعمل على بيعه بأسعار غالية وبحشوة الشيكولاتة او حشوة المربى او الجبن وغيرها من الحشوات الاخرى المختلفة، ونلاحظ إقبال العديد من الاطفال بتناول الكرواسون بحشوة الشيكولاتة وتعد تلك الحشوة من الحشوات اللذيذة حيث تعتبر طريقة عمل الكرواسون من الطرق التي تعتقد الكثير من الناس انها صعبة وتحتاج إلى وقت ومجهود وتكلفة كبيرة لعملها، ولكن في الحقيقة تعتبر طريقة عمله سهلة وبسيطة ويمكننا عملها في المنزل وتجنب شرائها من الخارج. مكونات عمل وصفة الكرواسون بالشيكولاتة حبتان إثنان من البيض.

ثلاث اكواب من الدقيق.

خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

كوب واحد ونصف من السمنة.

كوب واحد من الحليب السائل.

كمية من الشيكولاتة للحشو. طريقة عمل وصفة كرواسون بالشيكولاتة احضري العجان الكهربائي وضعي به حبتان إثنان من البيض وضيفي معه كوب واحد ونصف من السمنة السائلة وكوب واحد من الحليب السائل وقومي بخلط تلك المكونات ببعضها.

بعد تقليب تلك المكونات ببعضها قومي بإضافة ثلاث اكواب من الدقيق تدريجيا وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من السكر واتركي تلك المكونات في العجان حتى تتمكنين من الحصول عجينة متماسكة.

بعد ذلك اتركي تلك العجينة حتى تختمر جيدا بعد ذلك قومي بفردها وعجنها مرة اخرى.

احضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي يتكشيل الكرواسون وضعي بها كمية من الشيكولاتة وقومي بإدخال تلك الصينية في الفرن واتركيها حتى تنضج.

عند نضج الكرواسون بالشيكولاتة قومي بإخراجها من الفرن واتركيه حتى يبرد ثم قومي بتناوله بالذ واشهى طعم.

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