نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماسك الكوري القنبلة لتفتيح وتبييض الوجه واليدين وإزالة الجلد الميت والبقع السوداء في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الماسك الكوري السحري الذي يعمل على تفتيح الوجه واليدين بشكل سحري وملحوظ هي الماسكات التي يتم تحضيرها في المنزل بتكلفة قليلة وبمكونات طبيعية حيث تعتبر وصفة كريم النشا او الكركم او عصير الليمون من الوصفات الكورية التي تعمل على التخلص من المشكلات التي تتواجد في الوجه واليدين حيث يمكننا خلط بعض المكونات الطبيعية التي يمكننا إستخدامها ووضعها على البشرة للحصول على البشرة التي تحلمين بها حيث تعد تلك الوصفة من الوصفات البديلة عن الإستخدامات الاخرى التي يتم اخذها في المراكز التجميل التي لا تعمل على إعطائك النضارة التي ترغبين بها وتعد الإستخدامات التي يمكننا إستخدامها في تلك المراكز تعمل على ضرر البشرة وتسبب لها العديد من المشكلات المختلفة وهذه الطرق غالية الثمن. مكونات عمل وصفة الماسك الكوري السحري لتبييض الوجه واليدين ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

كمية اخرى من ماء الورد للحصول على قوام كريمي. طريقة عمل وصفة ماسك سحري لتبييض الوجه واليدين احضري إناء وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم وضعي به ملعقتان كبيرتان من النشا وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بخلط وتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات ببعضها جيدا قومي بوضع هذا الإناء على النار متوسطة الحرارة وعليكي بتقليب تلك المكونات حتى تتمكنين من الحصول على قوام كثيف وضيفي كمية من ماء الورد إذا لزم الامر وعليكي بتقليبهم حتى تتجانس تماما.

بعد ذلك عليكي بوضع تلك الوصفة على بشرتك بعد ان تبرد وقومي بتوزيعها على البشرة بشكل متساوي وعليكي بتركها حتى تجف.

بعد جفاف تلك الماسك قومي بتقشيره وعليكي بالتوجه إلى غسل بشرتك بالماء البارد حتى تصبح نظيفة وكرري إستخدام تلك الماسك الكوري السحري على الوجه واليدين ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال اقل وقت ممكن سوف تحصلين على وجه وايدي بيضاء مثل الحليب.

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