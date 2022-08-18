نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والقهوة وصابونة دوف صاروخ في عالم التفتيح ونتائجه فورية وسريعة ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والقهوة وصابونة دوف ، حيث من أكتر العلامات التي يتركها الحمل هي الخطوط البيضاء في البطن أو السيلوليت قد يعاني منها الكثير لا يحب منظرها في البطن وتتمنى أن تختفي لا تخافي أو تقلقي معنا الحل مع هذا الكريم سوف نتخلص منها نهائيا مع الاستمرار عليه سوف ترينا عجائب في التخلص من كل هذا اليوم معنا كريم رائع جدا للبشرة والجسم أيضا فعال جدا في التخلص من الهالات السوداء حول العين وفي نفس الوقت يعمل الكريم تقشير رهيب للجسم يخلصك من الخلايا الميتة ويزيل سواد السنين بل ويعطيك نتائج الحمام المغربي بل أحسن منه مليون مرة يعني نحنا جاءنا أليكم بالكريم الجبار له أكثر من أستعمال وله نتائج مبهرة ووهمية جربي هذا الكريم لن تندمي بفضل الله ومن خلال هذا المقال من موقع ثقفني سوف نتعرف أكثر علي طريقة عمل النشا والقهوة وصابونة دوف الرهيب في تبييض البشرة بشكل فعال جدا وتحدي2022.

مكونات عمل كريم النشا والقهوة وصابونة دوف لتبييض البشرة في أسرع وقت

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم الرائع والمميز هي كالتالي:-

١صابونة دوف.

٢ملعقة من النشا.

٢ملعقة من القهوة.

كوب لبن أوحليب سائل.

١ملعقة من بودرة الأطفال.

طريقة التحضير

اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونقوم ببشر صابونة دوف بشر ناعم جدا. بعد ذلك نقوم بوضع كوب الحليب ونقلب جيدا ثم نضع والوفاء علي نار هادئة مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي. نرفع الوعاء من علي النار ونتركه يبرد قليلا ثم نضع عليه ٢ملعقة من النشا ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة من القهوة ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط كريمي ناعم. ثم نضيف ملعقة من بودرة الأطفال ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط مع بعض . لو تمسك الخليط أصبح ثقيل جدا ممكن أضافة بعض الحليب للحصول علي قوام كريمي. نضع الكريم في علبة محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

أليكم الأن طريقة أستخدم الكريم بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-