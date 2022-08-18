بحبة من البيض حضري بسكويت السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

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عمر شويل - جدة بسكويت السمسم ، يعتبر من الحلويات اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويعتبر من الحلويات التي تذوب في الفم ويمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو القهوة أو الحليب، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله لأبنائها في المنزل بدل من شرائه من محلات الحلوي، ويعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، ويفضل بعض الأشخاص عملها في المنزل بدل من شرائه بأسعار غالية ويكون معمول من فترة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير بسكويت السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل بسكويت السمسم
يتكون بسكويت السمسم من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- 100 جرام من الزبدة.
- 110 جرام من السكر البودرة.
- كوب إلا ربع من السمسم.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- حبة من البيض.
- كوب من الدقيق.
- نصف كوب من دقيق اللوز.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير وعاء الخلاط ونضع به الزبدة والسكر والزيت ونخلط المكونات جيداً لمدة دقيقتين حتي الحصول على خليط متجانس.
- ثم نقوم بتحضير إناء آخر وننخل به الدقيق ثم نضيف إليه دقيق اللوز ونقلب جيداً ثم نقوم بإضافة البيض الي الخليط السابق ونخلط جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق الي خليط الزبدة السابق ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة لينة وطرية.
- شكلي العجينة الي دوائر بيدك ثم نفرد العجينة وندهنها بقليل من الدقيق ثم نغمسها بالسمسم ونضعها في صينية الفرن.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج جيداً والحصول على اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعه في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي أو القهوة.
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