بحبة من البيض حضري بسكويت السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

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عمر شويل - جدة بسكويت السمسم ، يعتبر من الحلويات اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويعتبر من الحلويات التي تذوب في الفم ويمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو القهوة أو الحليب، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله لأبنائها في المنزل بدل من شرائه من محلات الحلوي، ويعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، ويفضل بعض الأشخاص عملها في المنزل بدل من شرائه بأسعار غالية ويكون معمول من فترة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير بسكويت السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل بسكويت السمسم

يتكون بسكويت السمسم من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

100 جرام من الزبدة.

110 جرام من السكر البودرة.

كوب إلا ربع من السمسم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة من البيض.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من دقيق اللوز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-