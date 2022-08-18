اقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه بسرعة الصاروخ لن تصدقي شعرك سيصبح ناعم وحرير

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عمر شويل - جدة اقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن، من الممكن أن تعتمد عليه كل سيدة لديها مشكلة تتعلق بخشونة الشعر، وصعوبة تصفيفه، حيث توجد بعض الخلطات الطبيعية، والتي تكسب الشعر الكثير من المواد الطبيعية، والفيتامينات، والتي تعمل على ترطيب فروة الرأس، ومن خلال الاستعانة بتلك الخلطات، يتم تدعيم الشعر، وترميم ما قد يكون قد تلف من خصلات الشعر، حيث تعتبر تلك التركيبات الطبيعية بمثابة أكثر طرق علاج الشعر أمنًا على جذور لبصيلات، وعلى فروة الرأس.
اقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن
من أفضل الخلطات الطبيعية، والتي من الممكن أن تزيل أي تجاعيد من الشعر تلك الوصفات التي تحتاج إلى مكونات نذكرها كما يلي في النقاط التالية:
المكونات
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت الجرجير.
- ملعقة من الدقيق.
- ملعقة من زيت السمسم.
طريقة التحضير
تستطيعين تحضير الخليط من خلال ما يلي في النقاط التالية:
- يتم وضع الملح في وعاء ملائم.
- ضعي مكون الفازلين المرطب مع الدقيق، مع استمرارية الخلط ما بين المكونين حتى تمام التجانس.
- بقية المكونات تضاف بشكل تدريجي.
- بعد أن تتحول التركيبة لخليط كريمي، نحصل على خلطة تعمل على فرد الشعر بشكل بسيط وآمن، ومن دون أي آثار جانبية.
من المفضل تطبيق التركيبة مرتين في الأسبوع، وذلك لتنعيم الشعر بشكل ملحوظ، وفرده طبيعيًا.
وصفة الخميرة لفرد الشعر الخشن
كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن بالخميرة من بين أهم الوصفات الممتازة، والتي من خلالها سيكون من السهل الحصول على الشعر ناعم ومفرود باستعمال مكونات طبيعية، وخلطها بالطريقة التالية:
- استخدمي ملعقة صغيرة من الخميرة، ومعها ملعقة من جل الصبار، والقليل من زيت الزيتون، مع ملعقتان من النشا.
- قومي بوضع كل المكونات في وعاء واحد مناسب.
- عليك التقليب حتى استشعار حدوث التجانس المطلوب، وأن الخليط قد أصبح جاهز للتطبيق.
- من المهم وضع الخليط على كل أجزاء الشعر، ومن الضروري أن يتم تدليك الأطراف بشكل جيد، وذلك حتى تحصلي على أفضل تأثير إيجابي على الشعر.
- من الممكن تكرير التطبيق مرتين على مدار سبعة أيام.
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