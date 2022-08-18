نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكاتشاب في البيت بكل تكاته وأسراره بقوام مضبوط أحلى من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكاتشاب من الصوصات التي يقوم الكثير منا بشرائه بشكل يومي لتقديمه مع الوجبات وخاصة الحواوشي والشاورما والبطاطس المحمرة وغيرها من الأكلات، وهو يتميز بطعمه اللذيذ ويحبه الجميع ويوجد منه أنواع مختلفة تباع في الأسواق منها الحار والعادي واليوم نقدم لكم أنجح طريقة لعمل الكاتشاب في البيت بخطوات بسيطة وطعم أحلى من الجاهز فتابعونا. طريقة عمل الكاتشاب في البيت المكونات: كوب إلا ربع عصير طماطم.

كوب ماء.

4 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة خل.

ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة بابريكا. طريقة التحضير: في البداية نذوب النشا في الماء ونتركها جانبا بعد ذلك نرفع قدر على نار متوسطة ونضيف بداخله عصير الطماطم مع النشا.

ثم يضاف السكر والخل مع التوابل ونقلب جيدا نترك الخليط على النار حتى يغلي ويصبح القوام كثيف ومتجانس.

الآن أصبح الكاتشاب جاهز اتركيه حتى يبرد ثم يحفظ في عبوة أو برطمان زجاجي نظيف وجاف ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل كاتشاب هاينز المنزلي المكونات: 6 حبات من الطماطم.

ربع كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة نشا.

6 فصوص ثوم مفروم ناعم.

بصلة صغيرة مبشورة.

نصف كوب خل.

4 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: نقوم بعصر الطماطم في الخلاط أو الكبة ثم تصفي جيدا نجهز وعاء ونضع الطماطم بداخله مع البصل والثوم وارفعيه على النار.

عندما يغلي يضاف السكر مع الملح والخل ثم نخفض النار ونترك الكاتشاب يغلي قليلا وبعد ذلك نذوب النشا في كمية مناسبة من الماء.

نضيف خليط النشا على الكاتشاب مع التقليب المستمر لحين الحصول على قوام ثقيل ثم يرفع من النار ويحفظ في برطمان بعد أن يبرد. طريقة عمل الكاتشاب الحار المكونات: كيلو طماطم.

ربع كوب خل تفاح.

فص ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب سكر بني.

نصف ملعقة صغيرة خردل.

ملعقة صغيرة فلفل حار.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

بصلة مقطعة شرائح.

نصف ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

ملعقة كبيرة صلصة. طريقة التحضير: نضع حبات الطماطم في الماء المغلي لعدة دقائق ثم نزيل القشرة الخارجية بعد ذلك نزيل البذور الداخلية وتقطع إلى شرائح.

نرفع شرائح الطماطم في قدر على النار لمدة 10 دقائق ثم نخفقها بالهاند بلندر أو في الخلاط نجهز مقلاة على نار متوسطة.

ونضع زيت الزيتون مع البصل ونشوح ثم نضيف الثوم مع عصير الطماطم بعد ذلك يضاف التوابل والسكر البني والخل.

مع ملعقة الصلصة ونترك المزيج حتى ينضج ثم نصفي الكاتشاب ويحفظ في برطمان زجاج داخل الثلاجة.

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