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عمر شويل - جدة كريم التبييض الفوري للبشرة للتخلص من البقع والتصبغات للحصول على بشرة بدون عيوب، إليكي سيدتي الكريم الأقوى على الإطلاق لتبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات في أقل وقت، يضئ البشرة على الفور ويفتح الندبات ويخلص البشرة من الشحوب والكلف، سنحتاج إلى الأرز لتحضير هذا الكريم في الأرز مفيد جداً في الحفاظ على مرونة الجلد، يقلل البقع الداكنة والتصبغات كما يساعد في التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات أيضاً، يعمل على تفتيح لون البشرة ويمنحها النعومة والنضارة كما يخلص البشرة من الرؤوس السوداء وآثار حب الشباب، كما أن الأرز غني بالأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والمعادن التي تبطئ شيخوخة الجلد، بالإضافة إلى أن الأرز يعمل على تقليل الشوائب وتهدئة حروق الشمس كما أن الأرز لديه القدرة على التقليل من تشكيل التجاعيد والخطوط، نحتاج أيضاً إلى زيت اللوز فهو غني بفيتامين E الذي يساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس والشيخوخة المبكرة.

كريم التبييض الفوري للبشرة بمكونات طبيعية

يتكون الكريم من العناصر التالية :

كوب من الأرز الأبيض.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من الجلسرين النباتي النقي.

التخلص من بقع وتصبغات البشرة

خذ مقدار الأرز واغسله بالماء جيداً ثم ضع الأرز في مقلاة مناسبة وأضف إليه الماء، ارفع المقلاة على النار ويترك الأرز حتى ينضج بالكامل وبعدها اطفئ النار واتركه حتى يبرد، قم بوضع الأرز في المطحنة الكهربائية واطحنه جيداً حتى تحصلي على عجينة جيدة، بعد ذلك قم بتصفية العجينة بمساعدة مصفاة أو قطعة قماش قطنية إلى أن تحصل على خليط ناعم جداً، أضف زيت اللوز والجلسرين إلى الخليط الكريمي الناتج ثم قم بالخلط حتى يتجانس الكريم.

طريقة تطبيق الكريم

بعد تحضير وصفة الكريم الطبيعي لتفتيح البشرة وتوحيد البشرة يمكنك الاحتفاظ به في وعاء محكم الغلق ويمكنك استخدام هذا الكريم لمدة تصل إلى أسبوعين، ضع هذا الكريم على بشرة نظيفة ثم قم بتدليك البشرة جيداً حتى تمتص الكريم، والافضل النتائج كرري استخدام هذا الكريم مرتين في اليوم والنتيجة مدهشة فى أقل من أسبوع.