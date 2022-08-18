نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواد سنين اختفي.. كولاجين طبيعي لشد البشرة وتبيضها وإزالة التجاعيد في دقيقتين هيخلي وشك ابيض زي الحليب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن مشكلة التجاعيد والخطوط الصغيرة حول العينين هي مشكلة دائمة بين الكثير من السيدات وأن تلك المشكلة تعاني منها الكثير منهن وذلك بسبب تقدم السن ونقص مادة الكولاجين من البشرة إلى جانب حدوث الاسمرار والبقع لذلك بحثت الكثير من هؤلاء عن طرق الطبيعية التي تساعد على إرجاع الكولاجين إلى البشرة فكان لبان الذكر هو المكونات الطبيعية التي تستطيع من خلالها إرجاع تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد بصفة نهائية وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعي بفضل المادة الصمغية التي به وسوف نوضح طريقة عمل وصفة لبان الذكر من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة لبان الذكر

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

ملعقة لبان ذكر كبيرة.

كوب ماء.

ملعقة نشا.

ملعقة خميرة بودر.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة لبان الذكر

تحضر تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به لبان الذكر والماء ونرفع الوعاء على النار ونتركه يغلي حتى تمام الغليان.

نرفع الخليط من على النار ونغطيه ونتركه يبرد تماما.

نعمل على تصفية الخليط ونضع به الخميرة والنشا ونقوم بتقليبهم حتى يذوب الخليط تماما ونحصل على قوام كريمي.

نقوم بعد ذلك بوضع زيت الزيتون ونقلب المكونات جيدا حتى يتجانس الزيت مع المكونات.

نغسل الوجه والرقبة واليدين قبل وضع الوصفة.

نعمل على تنشيفهم جيدا ونضع الخليط مع عمل حركات دائرية للماسك على الوجه حتى يتم توزيعه بشكل جيد.

نعمل على تنشيفهم جيدا ونضع الخليط مع عمل حركات دائرية للماسك على الوجه حتى يتم توزيعه بشكل جيد. نغسل الخليط جيدا بعد ٢٠ دقيقة وسوف نلاحظ مدى التخلص من التجاعيد والبقع من أول استعمال.

تكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على بشرة مشرقة ونضارة بشكل دائم.

يجب أن نقوم بترطيب الجلد بشكل يومي حتى نحصل على ترطيب الجلد بشكل دائم ويقلل ظهور التجاعيد.

تلك الوصفة يكون لها فاعلية كبيرة أكثر من الكريمات التي نقوم بشرائها.

خلطة تبيض البشرة وتفتيحها

عندما تكون البشرة نظيفة يشعر الشخص بالثقة الكبيرة في نفسه ، يمكن عمل خلطة الزبادي والنشا والعسل للحصول على بشرة بيضاء ، عليكي إضافة ربع كوب من الزبادي مع ملعقة من النشا مع ملعقة من الخميرة مع رفع ملعقة من العسل ، ثم اخلطي المكونات معا حتي تحصلين على خليط متجانس ثم ضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة ، ثم اغسلي الوجه بالغسول المناسب