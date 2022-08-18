بدون تخمير حضري فطيرة السمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

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عمر شويل - جدة فطيرة السمسم ، تعتبر من المعجنات اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار بجانب كوب من الشاي، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة، ويمكن رشها بالسمسم أو حبة البركة حسب الرغبة، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، ويمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو الحليب على مائدة الإفطار أو كوجبة إضافية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطيرة السمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل فطيرة السمسم

تتكون فطيرة السمسم اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

كوب من الحليب الدافئ.

مقدار كوب من الماء الدافئ.

50 جرام من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة كبيرة من السكر.

5 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من السمسم.

نصف كوب من فتات الخبز.

حبة صفار بيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة السمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-