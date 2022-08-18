نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض صاروخي.. الخلطة اليابانية لتفتيح ونضارة البشرة وشد التجاعيد بمسحة واحدة تزيل سواد السنين هتبقي قمر 14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعرف اليابانيين بمدى تفتيح بشرتهم وأنه يتمتعون ببشرة ناعمة دائمة وذات نضارة وإشراق وذلك لأنه يقومون بعمل خلطات ذات فاعلية كبيرة من المكونات الطبيعية ونجد أن الكثير من السيدات والفتيات الذين يعانون من تصبغ الجسم الدائمة حيث توجد تلك الأماكن الداكنة في منطقة الأكواع والرقبة والركبة وتحت الأبط والأماكن الحساسة ووجدت هؤلاء الحل في الوصفات اليابانية ذات فاعلية كبيرة وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات الوصفة اليابانية

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

ملعقة قهوة.

ملعقة دقيق شوفان.

ملعقة نشا.

ملعقة حليب بودر.

كوب زبادي.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر الوصفة من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة فيمكن للجميع أن يقوموا بعملها بكل سهولة وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به النشا والدقيق ونخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بعد ذلك بوضع الحليب والقهوة عليهم ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

نضع الزبادي عليهم مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

نغسل الأماكن الداكنة جيدا قبل وضع الوصفة ونقوم بتنشيفها جيدا.

نضع تلك الوصفة عليها ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسلها جيدا.

نلاحظ مدى تفتيح الأماكن الداكنة والتخلص من جميع البقع والتصبغ ويتم استخدامها على الوجه أيضا للقضاء على البقع والكلف والاسمرار.

وصفة يابانية أخرى للتفتيح

يوجد الكثير من الوصفات اليابانية ذات فاعلية كبيرة في تفتيح الجسم وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

موزة مهروسة.

زيت زيتون.

حليب جوز الهند.

دقيق أرز.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به الدقيق والحليب ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع الموز المهروسة ونقلبهم جيدا مع المكونات.

ثم نضع ملعقة زيت الزيتون على المكونات السابقة نقلب جميع المكونات حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

ثم نضع ملعقة زيت الزيتون على المكونات السابقة نقلب جميع المكونات حتى نحصل على قوام كريمي متجانس. نقوم بوضع الخليط على الأماكن الداكنة ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسلها.

نستخدمها على الوجه أيضا وسوف نلاحظ مدى التخلص من البقع والاسمرار من أول استعمال

خلطة تبيض البشرة والجسم

يمكن عمل خلطة الحمام المغربي لتبيض البشرة والجسم عن طرق وضع ملعقتان كبيرتان من السكر مع ثلاثة ملاعق من زيت جونسون مع ملعقتين من القهوة ، وملعقة ونصف من النشا ثم اخلطي المكونات معا حتي تحصلين على خليط متجانس ، ثم ضعي الخليط على بشرتك وجسمك واتركيه لمدة ربع ساعة حتي يجف ثم اغسلي الوجه وستلاحظين بنفسك نتيجة مذهلة