نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات صحية..طريقة عمل الايس كريم من فواكه الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الايس كريم من فواكه الصيف يبحث عنها الكثيرون، وذلك لأن الآيس كريم وجبة رائعة خلال أيام الصيف الحارة، ويمكن إعدادها بكل سهولة ومن خلال هذا المقال سنتعرف معا على طريقة أعداد الأيس كريم المنزلي بمكونات صحية وطريقة سهلة .

طريقة عمل الايس كريم من فواكه الصيف

وأشهر مكونات هذا الآيس كريم هو ثمار المانجو، حيث يمكننا صناعة مثلجات المانجو في المنزل بطريقة غاية في السهولة، ولا يتطلب الأمر سوى بعض المكونات الصحية.

مكونات ايس كريم مانجو

لتر من الحليب كامل أو منزوع الدسم

كوب من شرائح المانجو

مكسرات حسب الرغبة

عسل

طريقة عمل ايس كريم مانجو

يوضع اللبن على النار ويتم تسخينه حتى الغليان ثم نقوم بإضافة بعض المكسرات والعسل وخلطها معه جيدًا، وترك الخليط حتى يبرد قليلًا. بعد ذلك تتم إضافة قطع المانجو وخلط المكونات بواسطة الخلاط الكهربائي ثم يوضع المخفوق في أكواب التقديم ضمن الثلاجة مدة ثماني ساعات ويمكن تزيين المثلجات ببعض قطع المانجو أو المكسرات غير المطحونة.

طريقة الايس كريم المنزلي

لتحضير مثلجات الشمام نحتاج إلى

500 غرامًا من الشمام

300 غرامًا من الكريمة منزوعة الدسم،

وكوب من اللبن البارد مع قليل من الفانيليا

القرفة حسب الرغبة

طريقه عمل الايس كريم بالفواكه

يتم خلط جميع المكونات بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس تماما يوضع الخليط في الثلاجة مدة ست ساعات حتى تبرد ويزين الآيس كريم ببعض المكسرات كاللوز المحمص.

عمل الايس كريم في البيت سهل

يعد تحضير آيس كريم الموز هو الأسهل على الإطلاق حيث لا يحتاج سوى المكونات التالية

مكونات ايس كريم بالموز صحي

500 غرام من الموز المقشر

200 غرام من زبدة الفول السوداني

300غرام من اللبن المكثف أو الزبادي اليوناني م

القليل من الفانيليا

طريقة عمل ايس كريم الموز

يتم خلط المكونات سويا حتى تجانسها، ويوضع المزيج في قوالب التبريد في الثلاجة الكهربائية مدة لا تتجاوز سبع ساعات ، ثم يقدم باردا ويمكن تزيين الأكواب ببعض حبات المكسرات أو قطع الموز الطازجة .

وبهذا نكون قد قدمنا لكي طريقة عمل الايس كريم فى البيت بمكونات صحية وطبيعية ويمكنكم متابعة العديد من الوصفات عبر موقع ثقني