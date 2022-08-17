كيف اسوي ثلج مجروش

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عمر شويل - جدة طريقة الثلج المجروش أحد االوصفات الضرورية في مطبخ أي سيدة، حيث تحتاجه لتحضير العديد من العصائر والمشروبات المنزلية، ويمكن إعداده في المنزل بشكل سهل باستخدام الخلاط الكهربائي، أو السحق بواسطة مدلك الطعام أو داخل منشفة، وذلك وفق التالي:

طريقة التحضير

وضع كمية كافية من الماء النظيف الصالح للشرب داخل كيس بلاستيكي نظيف وإغلاقه بإحكام، ثم تجميده في الثلاجة مدة ثمان ساعات كحد أدنى، أو يمكن الاستعانة بقوالب الثلج المنزلية مختلفة الأحجام عوضًا عن الكيس البلاستيكي. بعد تمام التجمد يخرج الثلج من المبردة ويغسل كيس البلاستيك بماء الصنبور الفاتر من أجل تكسير قطع الثلج الكبيرة، أو يتم تفريغ قوالب الثلج من المكعبات الثلجية ثم وضعها داخل كيس نظيف. وضع الكيس الذي يحوي قطع الثلج المراد طحنها داخل كيس آخر محكم الإغلاق والبدء بعملية الطحن باستخدام أداة قوية ثقيلة الوزن، مثل مدلك الطعام. يمكن الاستغناء عن الخطوة السابقة عند استخدام محضر الطعام الكهربائي، إذ يوضع الجليد فيه ويتم طحنه بكفاءة كبيرة بزمن قليل جدًا. يمكن اضافة بعض قطرات من لون الطعام باللون الأزرق الذي يعطيه شكلا رائعا

أما عن طريقة الثلج المجروش بأطعمة مختلفة نحتاج إلى مجموعة من المكونات هي:

نصف لتر من عصير البرتقال.

مع نصف لتر من عصير الأناناس.

إلى جانب 500 مل من عصير التفاح.

وذات الحجم من عصير الكرز الطبيعي.

وللتحلية نحتاج إلى 200 غرامًا من السكر غير المطحون.

بعض الملونات الطبيعية الغذائية.

وكمية من الثلج المجروش.

طريقة تحضير عصير مع ثلج

غلي كل نوع من ا لعصائر الطبيعية السابقة مع كمية 4 ملاعق من السكر على نار هادئة مدة نصف ساعة. إضافة الملون الغذائي إلى المزيج بشكل متناسق، وتركه حتى يبرد. توزيع الثلج ضمن أكواب الضيافة ثم سكب كمية كافية من خلاصة العصير الباردة فوقة قبل التقديم مباشرة.

كما تعد كل من فاكهة التوت، التفاح، البطيخ، الأناناس والفريز مثالية للتجميد وتحضير العصائر والمشروبات المثلجة، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية: