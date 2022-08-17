نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير بيتزا البيبروني بعيش التورتيلا في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة البيتزا بخبز التورتيلا، من منا لا يعشق البيتزا ويفضلها بمختلف الحشوات والطرق المحضرة بها؟ حيث تعتبر البيتزا من الأكلات السريعة التي نشتهيها جميعًا خاصةً الجيل الجديد حيث يقبل على تناول البيتزا بشهية كبيرة ونظرًا لأن كثرة تناول الطعام من الخارج غير آمن كليًا على الكبار والصغار تتجه الأمهات إلى تحضير البيتزا في المنزل وتبحث عن أفضل الطرق من أجل إعدادها بطريقة ممتازة، وهناك طريقة مختلفة لتحضير البيتزا نستخدم بها عيش التورتيلا بدلًا من عجينة البيتزا وهي أسهل في التحضير نظرًا لأنها لا تحتاج إلى وقت في العجن والتخمير لهذا في السطور القادمة نعرفكم على خطوات عمل البيتزا بعيش التورتيلا في المنزل.

مكونات البيتزا بخبز التورتيلا

البيتزا أكلة سريعة التحضير حسب الطريقة المستخدمة فهناك طرق تعتمد على تحضير العجينة في المنزل فتحتاج إلى وقت للإعداد والتخمر وطرق أخرى يتم استخدام عجينة جاهزة للبيتزا وطرق نستخدم بها عيش التورتيلا بدلًا من العجينة فتكون الطريقة سهلة وبسيطة ونحتاج بها لمكونات متوفرة بكل منزل لتحضير أشهى بيتزا بخبز التورتيلا:

صلصة بيتزا جاهزة: كوب كامل.

جبنة موتزاريلا تكون مبشورة: حوالي كوب ونصف إلى كوبين.

خبز تورتيلا: قطعة أو قطعتين تقطع مكعبات.

زيت: كمية بسيطة للاستخدام.

بيبروني شرائح: كوب مليء بتلك الشرائح.

خضروات: حسب الرغبة.

طريقة عمل بيتزا البيبروني بخبز التورتيلا

يتم تحضير البيتزا باتباع الخطوات التالية حتى نحصل على نفس النتيجة المتوقعة والتي لا تختلف كثيرًا عن البيتزا المعتادة ولكنها بشكل أصغر ومذاق مختلف: