أضف فول سوداني للشاي وشاهد ماذا يحدث لجسمك

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عمر شويل - جدة الشاي المضاف إليه بعض من حبات فول سوداني مشروب رائع يضمن للأشخاص الحصول على مشروب صحي بمذاق مميز مع فوائد كبيرة تحافظ على صحة شاربيه من مختلف الأعمار، كما يعد مشروبًا آمنًا ضمن حدود الاستهلاك اليومي المقبولة، ويجب التنويه إلى أنه من المشروبات الشعبية الأكثر شيوعًا واستخدامًا في مختلف المناطق حول العالم، وتختلف وصفات تحضيره بين منطقة وأخرى بشكل واضح.

فوائد فول سوداني

حيث يعد شاي السوداني من المنتجات الطبيعية ذات المفعول القوي في كنس الجذور الحرة من الجسم البشري.

كما أن الفول السوداني يحتوى على العديد من الفوائد على سبيل المثال :-

مضاد أكسدة فعال يحافظ على خلايا الجسم من التلف

يقلل من الأضرار التي تتعرض لها هذه الخلايا من الأغذية المصنعة والملوثات البيئية والكيميائية

ويحمي معظم النسج من الشيخوخة الخلوية المبكرة

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية والخلايا العصبية

ويقلل من فرص الإصابة بالسرطانات المختلفة

علاوة على مساهمته في تقنيع الإصابات السرطانية النشطة في بعض أعضاء الجسم، لا سيما سرطان الأمعاء والمستقيم والبنكرياس

كما أنه مشروب مفيد في الحفاظ على صحة ونضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد والخطوط الرفيعة ، وذلك عند المداومة على تناوله بمعدل كوب لثلاث مرات في الأسبوع بشكل دائم.

شاي الفول للدايت

ومن الجدير بالذكر أن شاي الفول يلعب دورًا هامًا في حرق الدهون وخسارة الوزن الزائد بالجسم، حيث أنه يقدم كمية جيدة من الألياف الطبيعية الصحية التي تعزز الشعور بالشبع والامتلاء، إلى جانب نسبة جيدة من المواد الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان البالغ، من مثل الأحماض الدسمة والكربوهيدرات البسيطة وبعض البروتينات والأحماض الأمينية التي تحارب زيادة إفراز هرمون الجوع في الجسم، وبالتالي تنظيم وجبات الشخص وتقليل الوارد الغذائي اليومي له.

ويعد شاي السوداني مشروبًا صحيًا سهل التحضير، إذ أنه يحتاج إلى لتر من الماء الصالح للشرب المغلي، يضاف إليه 200 غرام من حبات السوداني المحمصة بشكل جيد، ثم يترك المنقوع مدة 5 دقائق قبل إضافة مسحوق الشاي الأسود، ويترك الشاي مدة 5 دقائق أخرى قبل أن يسكب في أكواب التقديم المختارة.