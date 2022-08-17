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عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبن الكريمي في المنزل بمكونات بسيطة تسهل عليك الكثير من الجهد، فهي تعتبر أيضا من الوصفات اللذيذة والسريعة، حيث يفضل الكثير من الناس تناولها لمذاقها الشهي، سنتحدث لكم في هذا المقال عن بعض الوصفات الشهية المميزة التي يدخل فيها الجبن الكريمي ويعطيها مذاقاً طيباً.

طريقة عمل الجبن الكريمي

لتطبيق طريقة تحضير الجبن الكريمي في المنزل لابد من الالتزام بالمكونات الآتية:

ملعقة كبيرة ونصف من الخل.

كيلو لبن.

2 مكعب زبدة.

3 قطع من جبن المثلثات

4 ملاعق كبيرة زيت

رشة ملح

يمكنكم أيضا مضاعفة المقادير للحصول على كمية أكبر من الجبن الكريمي اللذيذ.

خطوات التحضير:

نضع اللبن في وعاء كبير على النار.

ثم نضيف بعد ذلك الخل على اللبن، ثم نقلب أيضا حتى يفصل اللبن ويتحول إلى جبن.

نرفع اللبن بعد ذلك عن النار، ونقوم بتصفيته جيداً.

و نضع الجبن بعد ذلك في خلاط كهربائي ثم نضيف بعد ذلك الزبدة ونقوم بالخفق مع إضافة الزيت تدريجياً لنحصل على الجبن ذات القوام الناعم الكريمي المميز.

الجبنة الكريمي السريعة

المكونات:

صفار بيضة

كوب زيت ذرة

كوب حليب مجفف

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون

خطوات التحضير:

نضع الحليب وصفار البيض، والزيت وملح الليمون في الخلاط الكهربائي، ثم نخلط المكونات جيداً حتى يصبح قوامها ناعماً كريمياً.

يصب الجبن بعد ذلك في علب زجاجية، ثم نحفظها في الثلاجة حتى تتماسك وتبرد.

نكهات الجبن الكريمي

نستطيع عمل الجبنة الكريمي بعدة نكهات في المنزل لإرضاء جميع الأذواق، ومنها:

نكهة الفلفل والبهارات.

الجبنة الرومي.

البابريكا

القشطة.

الجبنة الشيدر.

الزيتون.

وغيرها من النكهات المختلفة اللذيذة.

وصفات جديدة بالجبن الكريمي

هناك العديد أيضا من الوصفات الشهية التي يدخل فيها الجبن الكريمي ويضفي لها مذاقاً طيباً، ومنها مايلي :

التشيز كيك

حلى النوتيلا

بسبوسة بالقشطة

كعكة الجبن

حلى الجبن الكريمي

كوفي كيك بالجبن الكريمي

وغيرها من الوصفات السهلة اللذيذة.

في نهاية المقال نكون قد وضحنا لكم طريقة عمل الجبن الكريمي في المنزل بمكونات بسيطة، كما استعرضنا لكم نكهات الجبن الكريمي والوصفات التي يدخل فيها أيضاً، نتمنى بذلك أن نكون قد أفدناكم وأجبنا لكم عن استفساراتكم.