نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح خبز التورتيلا لنتيجة مثل المخابز في المقال التالي
عمر شويل - جدة خبز تورتيلا واحد من أكثر أنواع الخبز لذة وانتشارًا في مختلف أنحاء العالم، على الرغم من كونه من المعجنات الشعبية المكسيكية، إلا أنه يلقى رواجًا وشعبية كبيرة ضمن البلدان العربية، وأصبح اليوم صنفًا لا يستغنى عنه في العديد من الأطباق العربية السريعة
والسندويشات الجاهزة، وتحاول مختلف السيدات تحضيره بشكل منزلي لكنهن يواجهن بعض المشاكل والإخفاقات في بعض الأحيان.
5 أسرار لنجاح خبز تورتيلا
للحصول على عيش تورتيلا بنكهة أصلية وشكل جميل يجب معرفة عدة أسرار تتعلق بطريقة وخطوات التحضير
- طريقة العجن الملائمة هي أهم هذه الأسرار
حيث يجب عجن المكونات بطريقة جيدة مدة نصف ساعة على الأقل، وذلك حتى الحصول على قوام مرن غير لزج قابل للحركة في اليد بسهولة ودون ترك بقايا.
مدة استراحة العجينة
كما تعد مدة الاستراحة المتعلقة بالعجينة شيئًا أساسيًا لا يتم التهاون بشيئًا أساسيًا لا يتم التهاون به، إذ تحتاج عجينة خبز التورتيلا إلى زمن قدره عشر دقائق كحد أدنى للراحة.
يفضل معظم الخبازين وكبار الطهاة ترك عجينة التورتيل زمنًا قدره ليلة كاملة ضمن جو دافئ نسبيًا وذلك للحصول على عجينة مرتاحة قابلة للخبز بشكل جيد.
عجينة تورتيلا
وتعد الخطوة الأخيرة في تحضيرعجينة تورتيلا هامة أيضًا، إذ تتضمن تقطيع العجينة الأم إلى قطع صغيرة الحجم مناسبة للتمديد باستخدام مدلك الطعام ثم خبزها
حيث يجب مراعاة حجم العجين المراد تخصيصه للرغيف الواحد، بحيث ألا يكون الرغيف رقيقًا سهل الاحتراق ولا ثخينًا لا ينضج.
فوائد خبز التورتيلا للرجيم
- وتجدر الإشارة إلى أن خبز التورتيلا له قيمة غذائية رائعة
- كما أن مكوناته صحية تضمن الحصول على نسبة جيدة من المواد الغذائية الضرورية للجسم بشكل يومي على النحو التالي:-
عيش التورتيلا أفضل أنواع المعجنات التي يتناولها الشخص
- تقدر نسبة السعرات الحرارية التي يتضمنها رغيف واحد من خبز التورتيلا بنحو 129 كالوري
مصدر للفيتامينات الهامة
- يحتوى على فيتامينات B فهو مكون من الحبوب الكاملة
- بالإضافة إلى أنه يزود الجسم بكمية جيدة من معدن الكالسيوم تقدر بأكثر من 40غرامًا للرغيف الواحد
- يحتوي بعض المعادن الأخرى الضرورية مثل الزنك، الصوديوم، المغنيزيوم، البوتاسيوم وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح خبز التورتيلا لنتيجة مثل المخابز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.