كريم لتفتيح اليدين بسرعة الصاروخ ستجعل يديكي كايدي النجوم تبيض فوري لليدين من أول إستعمال

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عمر شويل - جدة كريم لتفتيح اليدين بسرعة الصاروخ، من أهم ما تتم متابعة أشهر وصفاته الطبيعية من خلال العديد من الفتيات والسيدات ممن ترغبن في تحسين لون اليدين والرجلين، وذلك من دون استعمال أي مكونات غير طبيعية، ومن خلال هذا التقرير التالي نوضح أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم للحصول على خليط يسهل فرده على البشرة، وذلك للتحسين من نعومة الجلد بتلك المناطق، والتحسين من قدرة الجلد على أن يجدد من خلاياه، وفيما يأتي بيان كامل عن مكونات الخلطات الطبيعية، والطريقة الخاصة بتحضير الخليط وتطبيقه على اليدين، و على القدمين.

كريم لتفتيح اليدين بسرعة الصاروخ

من الممكن أن يتم تبيض اليدين والرجلين من خلال استعمال مكونات طبيعية، ومن أهمها ما يلي:

المكونات

ملعقتان من النشا.

ملعقتان من ماء الورد.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من فيتامين إي.

ملعقة من الملح.

طريقة التحضير

من الممكن أن يتم التحضير للخليط كما يلي في النقاط القادمة:

لا بد من إذابة الفازلين بشكل جيد، وذلك حتى تكون كمية الفازلين المتاحة سهلة الاختلاط مع بقية المكونات.

ضعي النشا والملح مع التقليب المستمر.

عليكِ إضافة كمية الفيتامين إي، ومن ثم يتم تطبيق الخليط، ومن الممكن الاستفادة من تلك التركيبة، وذلك حال تطبيق الوصفة، وفرك القدمين بواسطة الحجر.

وصفة جل الصبار لتفتيح اليدين بسرعة

جل الصبار من أفضل المكونات المرطبة، والتي تعزز من تبييض الجلد، وأهم المكونات نتابعها من خلال ما يلي:

المكونات

ملعقتان من جل الصبار.

ملعقة من عصير الليمون.

القليل من زيت اللوز.

ملعقة زبدة الشيا.

ماء ورد.

طريقة التحضير

أهم خطوات إعداد الوصفة ما يلي في النقاط التالية: