نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سناكس مملحة سريعة التحضير بمكونات طبيعية بألذ نكهة ومذاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سناكس مملحة سريعة التحضير ، من الوصفات التي يبحث عنها الكثيرين، فإعداد سناكس منزلي بمكونات متوفرة وطبيعية ومعروفة المصدر أمر مهم لدي العديد من الأشخاص، فالكثيرين يفضلون عدم تناول السناكس ورقائق البطاطس الجاهزة لما لها من آثار غير صحية خاصة للأطفال عند تناولها بكثرة، كما أن مكونات هذه الوصفة التي لدينا طبيعية مئة بالمئة ولا تحتوي على أية مكونات أو نكهات صناعة، كما تتميز كذلك بمذاقها الغني واللذيذ.

كما يوجد وصفات عديدة لذيذة ومميزة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل حلى البفاريا سريعة التحضير بدون فرن وكذلك طريقة عمل القراقيش بالسمسم المميزة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة إعداد سناكس مملحة سريعة التحضير.

مكونات سناكس مملحة سريعة التحضير

تتميز هذه الوصفة بمذاقها الغني بنكهة الجبنة ومكوناتها الطبيعية الخالصة، فهي لا تحتوي على أية مكونات أو نكهات صناعية، وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:

كوب من الدقيق.

كوب ونصف من الجبنة الشيدر المبشورة.

ثلاث ملاعق كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة معيارية من الماء المثلج.

بياض بيضة للدهن الخارجي (اختياري)

طريقة التحضير

يتم إعداد سناكس مملحة سريعة التحضير بواسطة الكبة، فهي لا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما يتم إعدادها كذلك في الفرن، فهي لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم إحضار الكبة ونضع فيها كلا من الدقيق، والجبن، المبشور والزبدة، ورشة الملح، والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

وبعدما تختلط جيدا وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض نقوم بإضافة ملعقة الماء المثلج ونعيد الخلط مجددا.

وعندما ننتهي من الخلط يجب أن تكون العجينة بقوام مفتت لكن ملموم ومتماسك بعض الشيء.

ثم نقوم بعد ذلك بلم العجينة وجعلها قطعة واحدة ونغطيها بالبلاستك من جميع الاتجاهات ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة أو ٢٠ دقيقة.

ثم نقوم بإخراج العجينة ونقسمها لنصفين حتي تكون سهلة الفرد.

ونفرد العجينة بسمك رفيع بقدر الإمكان، ثم نقوم بتقطيعها إلي مربعات صغيرة متساوية الحجم باستخدام القطاعة أو أي سكينة متوفرة.

ثم بواسطة عود خشبي نقوم بإحداث ثقب في وسط قطع العجين بعد تقطيعه.

ثم نرص السناكس على صاج مدهون بمسحة خفيفة من الزيت أو نضع ورق زبدة على الصاج بدلا من الزيت.

بعد ذلك نخفق بياض البيضة وندهن السناكس من الأعلي حتي يصبح بها لمعة من الأعلى، ويمكننا الاستغناء عن هذه الخطوة.

ثم ندخل الصاج في الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية لمدة تتراوح من ١٥ إلي ٢٠ دقيقة.

وبعدما تأخذ السناكس لون من الأسفل نخرجا من الفرن ونتركها حتى تبرد.

ثم تكون وصفة سناكس مملحة سريعة التحضير جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

إعداد صوص الجبنة الناتشوز

يتميز صوص الجبنة الناتشوز بمذاقه المميزة خاصة مع الدوريتوس أو السناكس عموما، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغايةوتتم في دقائق معدودة ويمكن تقديمه مع مع وصفة سناكس مملحة سريعة التحضير ومكوناته كالتالي:

نصف ملعقة صغيرة خردل.

كوب حليب.

أربع ملاعق من النشا.

نصف كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

طريقة التحضير