نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير ما تفك ولا تكش وحجمها هيزيد الضعف…طريقة عمل كفتة الأرز بخلطة المطاعم السحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الأرز بخلطة المطاعم السحرية، ترغب كثير من السيدات في طهي الأطعمة المفضلة لدى الأبناء، وبالأخص الأطعمة اللذيذة والشهية التي تعمل على زيادة رغبتهم في تناول الطعام، وتعتبر كفتة الأرز من أكثر الأطعمة القديمة التي يحبها الكبار والصغار ويقبلون عليها خلال تحضيرها، ويمكن عمل كفتة الأرز بطريقة مقلية أو بالصلصة خاصة أنها تحتوي على اللحمة وتعتبر مفيدة الجسم ومعدية وتساعد في بناء جسم قوي للأطفال، ولكن يوجد بعض السيدات ليست لديهن فكره عن الطريقة الصحيحة لعمل كفتة الأرز وفي هذا المقال سوف نقدم لكِ الطريقة بشكل مبسط وسهل. طريقة عمل كفتة الأرز بخلطة المطاعم

سوف نقدم لكم طريقة سهله لعمل كفتة الأرز بمكونات موجودة في البيت وبطريقة تحضير سهله مكونات طريقة عمل كفتة الأرز في البيت نصف كيلو من اللحم المفروم الخالي من الدهن.

كيلو من الأرز المطحون.

كزبرة مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

بهارات لحم.

فلفل ألوان.

بصلتين كبيرتين مفرومين.

ست فصوص ثوم مفرومين. طريقة تحضير كفتة الآزر في البيت لا تعتمد كفتة الأرز في عملها على مرحلة التصنيع فقط ولكن تحتاج إلى عناية ودقة كبيرة عند التحضير، وذلك لأنها من أكثر الوصفات الحساسة.

عند عمل كفتة الأرز لا بد من تساوي كمية الأرز مع كمية اللحم مفروم.

يجب أن تكون كمية اللحم المفروم نصف كمية الأرز المطحون.

من خلال إتباع هذه التعليمات يمكنك إحضار وصفة كفتة أرز شهية وسريعة إذا قومتي بالتركيز في الخيرات أثناء الطهي.

نحضر وعاء عميق ونضع به كمية الأرز المطحون مع اللحم المفروم ثم نقوم بخلطهما جيداً حتى تمام التجانس.

نقوم بإضافة الملح والبهارات والفلفل الأسود.

نخلط جميع المكونات مع البهارات جيداً ثم نقوم بإضافة الكزبرة والبصل والفلفل الألوان والثوم ونخلط جميع المكونات معاً.

نحضر صينية مناسبة لكمية الكفتة ونضع لها القليل من الزيت ونقوم بدهنها به.

نقوم بتقطيع عجينة كفتة الأرز على شكل صوابع متساوية ونقوم بوضعها في الصينية.

نستمر في عمل أصابع الكفتة حتى ننتهي من الكمية الموجودة لدينا.

يمكن وضع الكفتة في الفرن على درجة حرارة متوسطة أو طهيها ف الزيت أو في الصلصة على حسب الرغبة.

تقدم الكفتة ساخنة بجانب أطباق من الرز.

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