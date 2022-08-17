نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الذكر والنشا للوجه اقوي كولاجين طبيعي يشد البشرة ويعالج جميع مشاكل البشرة من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لبان الدكر يستخدم في علاج مشاكل البشرة التي تتمثل في ظهور تصبغات وعلامات في الوجه نتيجة حب الشباب وكذلك أماكن داكنة حول العينين، وبدلاً من أن تقوم الفتيات باستخدام مستحضرات التجميل أو كريمات التفتيح لمحاولة تفتيح لون بشرة الوجه يبحثن عن كيفية استخدام لبان الدكر السحري الذي يساهم في حل مشاكل البشرة وتفتيح لونها خلال فترة بسيطة، وبالتالي يغنى الفتيات عن استخدام مستحضرات التجميل، حيث أن هناك بعض أنواع البشرات صعبة وتحتاج إلى وصفات قوية لتفتيح لونها، وذلك لأن تلك النوع من البشرة تتعرض بشكل كثير إلى أشعة الشمس أو تستخدم الكثير من مستحضرات التجميل، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تبيض البشرة بلبان الدكر.

كريم لبان الذكر والنشا للوجه

هناك عدة وصفات يتم استخدامها في تفتيح لون بشرة الجسم الداكنة، ولكن هناك بعض الوصفات التي تحتاج إلى وقت طويل حتى تساهم في تفتيح بشرة الجسم والوجه، وهناك وصفات سريعة المفعول مثل لبان الدكر، حيث يطلق على هذا السحري كولاجين الوجه والجسم لأنه يساهم في شد البشرة والتخلص من التجاعيد المبكرة، وبالتالى يجعل البشرة نقية وموحدة اللون، وتتمثل مكونات الوصفة في تحضير ما يلي.

المكونات

ملعقة من لبان الذكر مطحونة.

1 ملعقة من الزبادي.

ملعقتين من النشا.

عسل أبيض ملعقة كبيرة.

طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا للوجه

للحصول على علاج أسرع فاعلية وافضل لعلاج مشاكل البشرة يمكن استخدام الخليط السابق في تفتيح لون البشرة، حيث يساهم لبان الدكر في إزالة تصبغات البشرة وتفتيح لون بشرة الوجه والجسم، كما يساهم النشا في إزالة تصبغات البشرة، والزبادي والعسل الأبيض يساعدان على ترطيب البشرة، وتتمثل طريقة عمل الوصفة في إتباع الآتي.

تحتاج البشرة المراد تفتيح لونها إلى تنظيف بالماء قبل توزيع الماسك عليها.

بعدها يتم خلط الزبادي ولبان الدكر والنشا والعسل الأبيض في وعاء.

نستخدم فرشاة في توزيع هذا الماسك على البشرة بلطف مع التدليك.

يتم ترك هذا الماسك على البشرة لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك يتم غسل البشرة والتخلص من الخليط.

يفضل تكرار استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع

كما أن هناك الكثير من الفوائد لمنقوع لبان الذكر علي البشرة ومن أهم هذه الفوائد أنه يعمل علي ترطيب البشرة كما أنه يساعد في إزالة آثار الحبوب من الوجه ويقلل من ظهور الندبات الموجودة في البشرة، كما أنه يعمل علي تجديد خلايا البشرة والخطوط الرفيعة الموجودة في البشرة من أول استعمال