طريقة عمل عجينة الكرواسون الخفيفة الهشة بالشكولاتة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة الكرواسون يعتبر الكرواسون من اشهى واشهر انواع المخبوزات حيث تختلف طريقة صنعها من مكان لاخر وايضا تتنوع وتتعدد حشوات الكرواسون من حلو لحادق لسادة، حيث ان الكرواسون بالشوكولاتة من الوصفات المحببة والمفضلة لدى الكبار والصغار خصوصا وذلك لانهم يعشقون الشكولاتة، حيث مكونات عجينة الكرواسون تعتمد على الدقيق والخميرة والسكر والزبدة والماء والبيض والملح والحليب، وايضا مكونات الحشوة تعتمد على الشكولاتة باختلاف انواعها سواء الشوكولاتة المخلوطة بالبندق أو بحبات اللوز، حيث يعتبر الكرواسون من المعجنات والمخبوزات التى يمكن تناولها في العديد من الأماكن مثل النادي المدرسة، كما يمكن حفظها في الثلاجة وإخراجها وقت الحاجة إليها كم يمكن التعرف على أسهل طريقة لعجينة الاكلير وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن طريقة عمل عجينة الكرواسون. طريقة عمل عجينة الكرواسون مقادير العجينة 3 كوب دقيق.

1 حبة بيض.

1/2 كوب زبدة.

1 كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

3/4 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة ملح.

3/4 كوب حليب. مقادير الحشوة 1/2 كوب شكولاتة سائلة.

1/4 كوب شكولاتة صلبة مبشورة.

1 حبة بيض. خطوات تحضير الكرواسون بالشكولاتة القيام باحضار بولة عميقة كبيرة ليتم وضع لمكونات السائلة بها من الماء والحليب والبيض وتقلب مع بعضها جيدا. ثم يضاف الدقيق والخميرة والزبدة المذابة وتعجن كل المكونات مع بعضها حتى يصبح قوام العجينة لينا ومتماسكا. يتم اضافة الملح في الخطوة الأخيرة وتعجن العجينة ثم تغطى وتترك لترتاح. القيام بعد أن يرتاح العجين ويتضاعف حجمه يقطع إلى كرات متساوية في الحجم. يتم فرد الكرات باستخدام النشابة حتى تأخذ شكلا دائريا وتقطع الدائرة إلى ثمانية مثلثات متساوية. ثم توضع ملعقة صغيرة من الشوكولاتة السائلة في رأس المثلث العريض أي من الأعلى ثم نقوم بلف المثلث من جهة الحشوة إلى الرأس السفلي من المثلث الموجود في منتصف الدائرة. القيام بتكرار العملية مع كل المثلثات في الدائرة ثم تعيد نفس الخطوات مع باقي كرات العجين. ثم تترك قطع الكرواسون في مكان دافئ ساعة لترتاح وتأخذ حجمها. كيفية تسوية الكرواسون القيام يبتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

يتم دهن قطع الكرواسون بالبيض باستخدام الفرشاة.

ثم توضع في الفرن حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي جميل.

القيام بوضع قطع الكرواسون بالشوكولاتة في طبق التقديم ويرش عليها بعض الشوكولاتة المبروشة.

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