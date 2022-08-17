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عمر شويل - جدة وصفة معجزة لتكثيف الرموش وتطويلها في 3 أيام فقط وداعاً للماسكارا، تبحث المرأة عن أفضل الطرق للحصول علي مظهر مستحب ولذلك تهتم بجمال الوجه وخاصةً الرموش والحواجب، حيث أنها تبرز ملامح العين وتضفي عليها نوع من الجاذبية، ولكن مع كثرة استخدام منتجات تكثيف الرموش مثل الماسكارا فإنها تتسبب في تساقط بصيلات الشعر وعدم نموها، ولذلك فإن الوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل للتغلب علي تلك المشكلة وهذا لأنها آمنة علي العين باعتبارها أكثر حساسية، كما أنها غير مكلفة علي عكس المنتجات الكيميائية.

وصفة معجزة لتكثيف وتطويل الرموش بسرعة رهيبة وبدون مواد كيميائية

تعتبر مسألة تكثيف وتطويل الرموش من الأمور الهامة لدي الفتيات والسيدات لمنحها مظهر أكثر تألقاً.

ولكن تعاني العديد من النساء من مشكلة قلة كثافة وطول الرموش مما تسبب مصدر إزعاج.

ولهذا تلجأ لتركيب الرموش الاصطناعية للحصول علي الشكل المناسب إلا أن لها أضرار كثيرة.

ولذلك يمكنك الاستغناء عنها بشكل نهائي واستبدالها بمواد طبيعية تمنحك نتيجة سريعة.

وصفة زيت جوز الهند والحليب

من المعروف أن الحليب يحتوي علي البروتين الذي يساعد علي نمو الشعر وزيادة كثافته.

كما يعتبر زيت جوز الهند من أفضل الزيوت لتكثيف الحواجب والرموش لغناه بالأحماض الأمينيه.

مكونات وصفة تكثيف وتطويل الرموش

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند البكر.

ملعقة كبيرة من الحليب.

قطعة نظيفة من القطن.

فرشاة ماسكارا قديمة.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام

قومي بإذابة زيت جوز الهند علي حمام مائي للحصول علي القوام السائل.

ثم يضاف إلي الحليب ويمزج جيداً حتي يختلطا.

يتم غمس الفرشاة في الخليط ووضع الوصفة علي الرموش مع تمشيطها جيداً.

توضع الوصفة قبل النوم وتترك حتي صباح اليوم التالي.

يتم استخدام قطنة نظيفة مبللة بالماء لإزالة أي زيادة من الوصفة.

تغسل الرموش بالماء الفاتر والغسول المناسب.

تستخدم الوصفة يومياً للحصول علي نتيجة سريعة في خلال 3 أيام.

نصائح هامة لتكثيف الرموش

قومي بتنظيف الرموش بشكل يومي وذلك لأنه يساعد علي تنشيط الدورة الدموية.

يجب تدليك الجفون وهذا لأنها خطوة هامة لتعزيز نمو البصيلات وتكثيف الرموش بشكل أسرع.

التأكد من إزالة آثار المكياج من العين قبل الخلود إلي النوم لمنع تعرضها للتساقط.

وصفة زبدة الشيا لتطويل وتكثيف الرموش

زبدة الشيا من المواد الطبيعية التي تحتوي علي مضادات أكسدة وفيتامينات هامة تعزز من نمو الشعر في منطقة الرموش.

كما تقوم بمنع تساقط الشعر وتساعد في تقوية البصيلات.

مكونات الوصفة

كمية قليلة من زبدة الشيا.

طريقة الاستخدام