نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل صبغات شعر 2022 في المنزل بالخطوات وطرق العناية بالشعر المصبوغ في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغات شعر 2022 من الأمور التي تهتم بها الكثير من السيدات والفتيات لإطلاله جذابة ومتألقة، وهذا لأن اهتمام وجمال المرأة يبدأ من شعرها، وقد يوجد الكثير من الطرق التي يتم بها صبغ الشعر مثل المنتجات الصناعية التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، ومنها ما يتم من خلال المكونات الطبيعية والكثير يفضلن الطرق الطبيعية؛ حيث أنها من الطرق الآمنة لصبغ الشعر وذلك لما تحتوي عليه من مكونات طبيعية، وهذا ما نتعرف عليه من خلال مقالنا اليوم.

صبغات شعر 2022

لأحدث ألوان صبغات الشعر 2022 ،كما أن صبغ الشعر يحتاج إلى خطوات يجب أن يتم اتباعها، وهي كالآتي:

يغسل الشعر جيدًا وجففيه باستخدام الاستشوار.

تمزج عبوة الصبغة مع مقدار محدد من ماء الأوكسجين.

يقسم الشعر إلى خصلات رفيعة.

يتم تطبيق الصبغة على كل خصلة من الشعر من الجذور حتى الأطراف.

ثم يغطى الشعر بكيس من البلاستيك قد يتواجد في عبوة الصبغة.

تترك الصبغة لمدة 45 دقيقة تقريبًا.

يجب قراءة ورقة التعليمات المتواجدة في عبوة الصبغة، وذلك لمعرفة الوقت المناسب لاختلاف أنواع الصبغات.

يغسل شعرك جيدًا ويجفف حتى يظهر لون شعرك الجديد.

طرق العناية بالشعر المصبوغ

عند صبغه الشعر يجب عليك اتباع بعض التعليمات والنصائح حتى يتم العناية بشعرك، ومنها ما يلي:

عدم غسل الشعر لمدة ثلاثة أيام بعد صبغ الشعر وهذا حتى يتم تثبيت اللون.

يستخدم مرطبات الشعر بصفة ثابتة.

استخدام شامبو مناسب للشعر المصبوغ.

الابتعاد عن استخدام أجهزة تصفيف الشعر الحرارية.

تجنب تعرض الشعر لأشعة الشمس.

طريقة صبغ الشعر في البيت

صبغ الشعر لجميع ألوان البشرة، وايضا من خلال مجموعة من الخطوات ستقوم بصبغ الشعر في البيت بكل سهولة، وذلك كما يلي:

يغسل الشعر قبل وضع الصبغة بحوالي نصف ساعة، ويجب تجنب استخدام البلسم عند غسل شعرك.

كما يجب وضع منشفة حول كتفيك.

يمشط الشعر جيدا وتأكدي من عدم وجود أي تشابك في الشعر.

يستخدم المشط لفصل شعرك إلى أجزاء صغيرة.

كلما كان شعرك تقيل كلما كان عليك تقسيمه لأجزاء أصغر حتى تتمكن الصبغة من وصول الصبغة لكل الشعر.

نضع فازلين أو مرطب على أذنيك ورقبتك.

نرتدي القفازات لحماية الأيدي.

استخدام فرشاة لتوزيع الصبغة على كل جزء من شعرك.

توزع الصبغة على شعرك جيدًا.

ثم ضعي بونية بلاستيك.

بينما يتم ترك الصبغة على الشعر للوقت التي يتناسب مع التعليمات المكتوبة على العبوة.

يشطف الشعر جيدًا بالماء الدافئ.

كما نترك الشعر ساعة على الأقل قبل غسل شعرك بالشامبو.

ألوان صبغات الشعر الأكثر انتشارا

يوجد ألوان كثيرة للشعر، ومنها الألوان الآتية: