ماسك كوري طبيعي عجيب لتفتيح البشرة بالمنزل

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عمر شويل - جدة ماسك كوري طبيعي عجيب لتفتيح البشرة في المنزل، جميع السيدات في العالم يحلمون بالحصول علي البشرة الكورية، فإن كل سيدة تتعرض لأشعة الشمي التي تتسبب في أسمرار البشرة، لذلك كل سيدة ترغب في التخلص من أي تصبغات في البشرة، لذلك سوف نقدم لكل سيدة مكونات ماسك كوري طبيعي عجيب في تفتيح البشرة العديد من الدرجات، فإن أغلب السيدات يعتبرون أن نضارة البشرة من أهم مصادر الجمال الأنثوي، فهذا المسك سحري وغير مكلف يخلص كل سيدة من مشاكل البشرة نهائيا، حيث يحتوي هذا المسك علي العديد من الفوائد المفيدة للبشرة كالفيتامينات، كما أن هناك كريم طبيعي سحري كوري لنضارة وتفتيح البشرة في وقت قياسي.

ماسك كوري طبيعي عجيب للبشرة

إن هذا الماسك السحري يعتمد علي مكون أساسي غني بالعناصر المفيدة للبشرة والشعر، فذلك المسك يعتمد علي نوع من المكونات وهو بذور الكتان أو بذور الشيا، حيث يفضل استخدام بذور الشيا أذا وجدت لدي العطار، فإن مكونات الماسك الكوري تكون كالأتي:

نأخذ ملعقة كبيرة من بذور الشيا أو الكتان المتوفر لديك.

نحضر كمية من الحليب مناسبة فإنه يضاف حسب الحاجة ليكون القوام كريمي.

إحضار عدد واحد ملعقة كبيرة من النشا.

تجهيز وعاء للعجن و خلاط أو مطحنة أو هاند بلندر.

طريقة تحضير الماسك النضارة السحري