نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر كيراتين الكوكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني العديد من النساء والفتيات من الشعر الخشن والمجعد، والذي يصعب فردة في كثير من الأحيان إلا ببعض الوسائل التي تضر الشعر مثل مكواة الشعر، والتي تتلف الشعر وتدمر البصيلة، وتؤدى إلى تساقط الشعر، كما أنه كريمات فرد وتنعيم الشعر أصبحت بأسعار عالية ومكلفة وتحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر، أما عن الكيراتين الذي يتم عمل في مراكز التجميل يكون بتكاليف عالية لا تستطيع معظم السيدات على عملة، ولذلك سوف نوصح لكم طريقة عمل كيراتين الكوكولا في المنزل بمكونات بسيطة وقليلة التكاليف.

مكونات كيراتين الكوكولا لفرد الشعر الخشن

نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير كيراتين الكوكولا في المنزل والذي يعطي نتائج فعالة ومضمونه من أول مرة ويساعد على التخلص من الشعر الخشن والمجعد تمام، وإليكم المكونات موضحة كالتالي.

كوب إلا ربع من الكوكولا.

عدد واحد ليمونة طازجة.

كوب إلا ربع من ماء الورد.

كريم للشعر الخشن والمجعد.

وعاء لخلط المكونات.

طريقة تحضير كيراتين الكوكولا في المنزل لتنعيم الشعر

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على المكونات التي نحتاج إليها لتحضير كيراتين الكوكولا، سوف نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة وتعطي نتائج فعالة من أول مرة.

نحضر الوعاء ونقوم بوضع الكوب إلا ربع من ماء الورد، ونضيف عليه الكوب إلا ربع من الكوكولا، ونقلبهم جيدا معا حتى تمتزج الكوكولا بماء الورد.

نقوم بعصر الليمونة على الخليط حتى يكون العصير طازجا، ثم نبدأ في وضع جزء من كريم الشعر على هذه المكونات على حسب طوال الشعر.

قلبي كل هذه المكونات معا حتي تختلط وتمتزج تمام.

طريقة استخدام كيراتين الكوكولا على الشعر

ونتابع معكم خطوات استخدام الوصفة بطريقة ناجحة حتى تعطي لكي نتائج فعالة من أول مرة.