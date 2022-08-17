نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطورة الأندومي وقرار سحبها من الأسواق.. أليكم ملف مخاطر وآثار تناول الأندومي السلبية على الصحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطورة الأندومي، خطورة الأندومي أمر يقلق العديد من السيدات نظرا لأن الأطفال يحبون مذاق ونكهات الاندومي، على الرغم من وجود العديد من المخاطر لتناولها إلا أنه يعد من الوجبات اللذيذة سريعة التحضير، هي عبارة عن مكرونة مع مجموعة من التوابل لها، ويتم تحضيرها بوضعها في الماء المغلي وتركها حتى تبرد واضافة التوابل وسوف نتناول في هذا المقال أضرار تناولتها بالتفصيل. عيوب هاتف ايفون 14 برو ماكس وتفنيد لمواصفاته هل هي عادية جدا أم فعلا رائعة خطورة الأندومي الاندومي يؤدي إلى الإصابة بالسرطان نظرا لتأثيره على الدماغ إذا تم تناولها بشكل مستمر، وحذر منها الأطباء نظرا لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع معدل الكولسترول في الدم وذلك يؤدي لزيادة الوزن بشكل مفرط، كما يؤدي إلى خطر الإصابة بالجلطات.

من يتناول الاندومي ترتفع درجة حرارة جسمه، بشكل شديد نظرا لأنها تحتوي على سعرات حرارية، ودهون كما يوجد بها الصوديوم ومكسبات الطعم والمواد الحافظة ومكسبات الرائحة واللون، وذلك يؤثر على الصحة لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون.

قد يؤدي تناولها بشكل مفرط إلى الإصابة بالصداع وكذلك مرض الشقيقة والصداع النصفي.

الاندومي يؤثر على الجهاز العصبي ويؤدي إلى مشاكل في الجهاز العصبي بشكل كبير، لاحتوائه على الملح الصيني ومعززات النكهة وذلك يؤثر على التركيز. مخاطر تناول الأندومي قد يسبب ضعف في الذاكرة أو تلف خلايا المخ وقد يصاب الجسم بأمراض مختلفة مثل الرعاش والزهايمر. الاندومي تؤدي إلى ارتفاع في في الضغط ومشاكل في القلب وفقا لرأي الأطباء، وهو يسبب ارتفاع في ضغط الدم، لأنه يحتوي على الدهون والصوديوم، مما يؤثر على القلب والشرايين. يؤثر الأندومي على الكبد والكلى بشكل سيء لاحتوائه على مواد مصنعة، تؤثر على الصحة وعند تناول الأندومي، قد تتعرض للشعور بالقلق العصبية والانفعال والتوتر وتغير الهرمونات وتغير كيمياء الجسم. قد يحدث اضطرابات نفسية حادة وتعكر في المزاج العام، وارتفاع لمعدل الإصابة بالأمراض والمشاكل النفسية المختلفة.

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