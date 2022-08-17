نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي 6 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة من أول استعمال ماسكات تبييض البشرة المذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن بشرة كل فتاة هي مصدر جمال وتحتاج إلى العناية بها في جميع الأعمار ، وسأوضح لك من خلال موقع ثقفني كيفية عمل الوصفات الطبيعية المختلفة لتبييض البشرة وتفتيحها بسرعة خيالية، حيث أثبتت هذه الوصفات فعاليتها، جدير بالذكر أن الأسباب الرئيسية للبشرة الباهتة هي قلة التقشير والتعرض للشمس وقلة العناية هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في الحياة اليومية.

هناك حلول طبيعية لتفتيح بشرتك

فيما يلي قائمة بالأطعمة والوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة.

1. ماسك الأرز

يستخدم نشا الأرز على نطاق واسع في مستحضرات التجميل. وهو فعال في علاج حروق الشمس والجلد الخشن. الأقنعة المصنوعة من نشا الأرز تجعل البشرة ناعمة ونضرة فيما يلي بعض علاجات نشا الأرز لتفتيح البشرة:

المكونات:

1 كوب أرز

2 كوب ماء

تحضيرالماسك : نضع الأرز في الماء ونغلي حتى ينضج الأرز تمامًا. واستخدم مصفاة لفصل الماء المطبوخ عن الأرز. اتركي الماء (وهو النشا الموجود في الأرز) ليبرد، أزيلي هذا النشا ودلكي المنطقة التي تريدين تفتيحها لمدة 10 دقائق من الأفضل القيام بهذا التدليك قبل الاستحمام.

2. ماسك الحمص

يمكن معالجة البقع السوداء على الجلد باستخدام دقيق الغرام ، وهو منظف ممتاز للبشرة فيما يلي بعض مقشرات تفتيح البشرة:

المكونات:

1 ملعقة طعام دقيق الحمص

1-2 رشة من الكركم

كمية صغيرة من الماء

تحضير الماسك:

يخلط دقيق الحمص مع الكركم والماء لعمل عجينة. يوضع على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة أو حتى يجف. ثم يغسل بالماء الفاتر.

إذا كانت بشرتك جافة جدًا ، يمكنك إضافة القليل من الكريم المكثف إلى هذا الخليط لترطيب بشرتك.

3. الشوفان

الشوفان ليس مفيدًا لصحتك فحسب ، بل إنه مفيد أيضًا للبشرة يمكن للشوفان تفتيح بشرة جسمك باستخدام القليل من المكونات. يمكنك تحضير مقشر أو ماسك بالمنزل من المنتجات الطبيعية التي تنظف وتقشر جميع أنواع البشرة فيما يلي كيفية عمل مقشر دقيق الشوفان لتنظيف بشرتك.

المكونات:

الشوفان لا تطحن

معجون الطماطم

كمية صغيرة من الماء

مرطب

تحضير:

– يخلط الشوفان المطحون مع معجون الطماطم لتشكيل خليط متجانس. يوضع على البشرة ويترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

– بعد ذلك ، بلل أصابعك وابدأ في الفرك بلطف على المنطقة المصابة بحركات دائرية لمدة 5-7 دقائق. يشطف بالماء.

– يعمل الشوفان كمقشر للتخلص من خلايا الجلد الميتة ، بينما تتمتع الطماطم بخصائص تبييض طبيعية لتفتيح بشرتك.

– ضعي كمية قليلة من المرطب ودلكي بلطف.

– يمكن استخدام هذا المقشر 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.

4. المكسرات

المكونات:

المكسرات

القليل من الحليب

تحضير:

– سحق الجوز وقشره مع ترك مسحوق محبب. أضف الحليب واصنع عجينة. ضع الخليط واتركه لمدة 10 دقائق.

– ثم افركي بلطف بأصابعك لمدة 5 إلى 7 دقائق ، ثم اشطفيها بالماء.

يمكن إجراء هذا العلاج مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع للحصول على نتائج واضحة للعيان.

يعتبر هذا المقشر من أفضل الطرق لتقشير بشرتك. الفواكه المجففة غنية بالفيتامينات والزنك لتغذية البشرة والحليب ينظف البشرة بعمق

5. اللوز

المكونات:

لوز

حليب مجفف

عسل

تحضير:

– طحن اللوز. أضف الحليب والعسل إلى اللوز المسحوق.

– يوضع القناع على الرقبة ويترك لمدة 30 دقيقة. ثم يغسل بالماء.

تعمل الفيتامينات والدهون الموجودة في اللوز على ترطيب البشرة وتحسين ملمسها وتركها ناعمة وطرية.

6. صودا الخبز

صودا الخبز مقشر طبيعي جيد جدًا. مثالي لتقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة من فرط التصبغ.

المكونات:

بيكاربونات الصود

ماء

تحضير:

– امزجي 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع القليل من الماء لتشكيل عجينة ناعمة.

– ضعي المعجون على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

– ثم استخدمي حركات دائرية لتنظيف المنطقة المصابة واشطفيها بالماء