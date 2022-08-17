طريقة عمل البرجر على أصوله من المنزل بطريقة المحلات بخطوات سهلة وبسيطة واقتصادية

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عمر شويل - جدة طريقة عمل البرجر من أحلى وأطعم الاكلات السريعة والشهية واللذيذة جداً و يحبها الجميع هي البرجر، وهذا لأنها من الوجبات الخفيفة جدًا على المعدة والهضم وتعد من الوصفات الصحية لأن مكونها الأساسي هو اللحمة المفرومة ولذلك فهي تعد وجبة متكاملة باضافة الخضروات معها، ولكن الجميع دائما يفضلون تناوله في المطاعم والمحلات وهذا لأنهم يقومون بتحضيرها بطريقة خاصة بتتبيلة سرية تعطي اللحمة طعم مميز وشهي، ومن هنا سنقدم لكم طريقة تحضير البرجر من المنزل بدون فول صويا أو إضافات كثيرة بطعم المحلات. مكونات البرجر كيلو لحمه مفرومه.

3 حبات بصل مفرومة.

ملعقتين كبيرة بابريكا.

ربع كوب من البقسماط.

ملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة ثوم بودر.

ربع ملعقة كاري. طريقة تحضير البرجر في البداية نأتي باللحمة المفرومة ويمكن استخدام أي نوع لحم مفروم ويفضل أن تكون لحمه جملي.

بعد ذلك نقوم بفرم البصل ناعم جداً، ثم نقوم بتصفية البصل من الماء.

ثم نضيف على البصل المفروم الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل والبابريكا و كاري.

نقلب هذه التوابل جيدًا مع البصل حتى يختلط.

بعد ذلك نقوم بوضع البصل على اللحمة المفرومة ونقلبهم مع بعضهم جيدًا باليد حتى يمتزجا.

نضيف البقسماط على اللحمة المفرومة ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نقوم بتشكيل البرجر سواء باستخدام المكبس المخصص للبرجر أو باليد ويمكنك استخدام غطاء برطمان في التشكيل.

نأتي بالمكبس ونضع علية كيس ونقوم بفرد اللحمة باليد ونغطي عليه.

ثم نقوم برص قطع البرجر على طبق ونضعه في الثلاجة حتى يرتاح لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد ذلك نضع طاسة على النار ونضيف القليل من الزيت وعندما يسخن جيدا نضيف قطع البرجر ونتركها حتى تأخذ لون من الاسفل ثم نقلبها على الوجه الأخرى.

نحرص على أن تكون الطاسة ساخنة جدا قبل وضع البرجر، كما لا تقومي بتحريك البرجر إلا بعد أن يأخذ اللون الذهبي من الاسفل ويتماسك.

ثم نضعها على خبز البرجر بإضافة الخضروات الطماطم والخس ويقدم بجانب صوص الكاتشب وصوص المايونيز وبالصحة والهنا.

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