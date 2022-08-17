نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالشبه والليمون يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزيل عرق طبيعي بالشبة والليمون لإزالة رائحة العرق

يسبب التعرق الكثير من المشاكل والمواقف المحرجة التي نقع فيها كل يوم وخصوصا مع هذا الجو شديد الحرارة وينتج عن ارتفاع درجة الحرارة ظهور التعرق تحت الإبط وعلى الملابس ويجعل الملابس صفراء اللون وتتحول جميع الألوان إلى ألوان باهتة بسبب تركيز العرق على الملابس يوميا علاوة على ذلك أن رائحة العرق تكون كريهة للغاية ولا يفضل أي شخص استنشاقها وعلى الخصوص في الأماكن المغلقة والأماكن الضيقة أو حتى في وسائل المواصلات كلها أماكن نقترب من بعضنا فيها بشكل واضح، ويجب القضاء على رائحة العرق بأي طريقة لأن النظافة الشخصية من الإيمان، وأيضا أن الله جميل يجب الجمال، والجمال ليس جمال الوجه فقط وإنما جمال كل شيء ويشمل النظافة الشخصية أيضا، لمعرفة مكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات مزيل العرق باستخدام الشبة والليمون

الشبة من المواد الموجودة في كل محلات العطارة ولكن للأسف الشديد لا يعرفها الكثير من فتيات هذا الجيل بسبب اعتمادهم على أنواع مزيلات العرق التي يتم شراؤها من الصيدلية، وللأسف الشديد كل أنواع المزيلات تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة وخصوصا الأماكن الحساسة مثل تحت الإبط علاوة على ذلك إلا أنها تعمل على اسمرار تحت الإبط أيضا فبدلا من القضاء على العرق تظهر لنا مشكلة أخرى وهي مشكلة الاسمرار التي تحتاج إلى الكثير من الكريمات التي نحن نكون بغنى عنها فقط بعد استخدام هذه الوصفة، والآن سوف نقدم لكم مكونات وصفة مزيل العرق باستخدام الشبة والليمون:

ثلاث ملاعق من الشبة.

ملعقة ونصف من عصير الليمون.

ملعقة من خل التفاح.

القليل من ماء الورد.

خطوات تحضير مزيل العرق باستخدام الشبة والليمون

يجب الالتزام بالخطوات التالية عند تحضير الوصفة: